Freccette: finale provinciale a Lugagnano il prossimo fine settimana

I campioni veronesi di darts sono ospiti a Sona. Appuntamento importante il 10, 11 e 12 Febbraio al palazzetto dello sport Angelo Boscaini di Lugagnano per la finale provinciale del campionato di freccette, che vedrà sfidarsi i più bravi giocatori del territorio di Verona iscritti in Federazione.

L’evento, organizzato da A.s.d. Dart Verona e Fidart, si svolgerà in collaborazione con la Polisportiva San Giorgio in Salici, da sempre nota per la promozione e il perseguimento di questo sport, ospitando anche competizioni ufficiali di livello nazionale. Partecipi quindi, tra gli altri, anche i “Baracca”, i giocatori della squadra di casa della Polisportiva.

La tre-giorni di gare prende il via la sera di venerdì 10 febbraio con le atlete femminili, quando dalle 21 si sfideranno le campionesse di darts dalla serie D fino alla serie A nel campionato provinciale di singolo.

Il giorno successivo, sabato 11, dalle 14 cominceranno le sfide per la finale maschile del campionato provinciale delle serie C e B, mentre per quelle della serie A gli atleti della città scaligera affronteranno i vicini avversari di Vicenza. Finalissima e premiazioni saranno invece domenica 12 a partire dalle 10 di mattina.