Franco Campagnari accoltellato a morte a Lazise. A Lugagnano lo conoscevano tutti per la sua lunga militanza nel calcio della frazione

Una enorme tragedia ha sconvolto in queste ore il paese di Lazise, investendo in pieno anche la comunità di Lugagnano.

Franco Campagnari, 67 anni, commerciante ambulante molto noto, nel pomeriggio di ieri venerdì 12 luglio è stato accoltellato a morte dal figlio Marco nella casa dove risiedeva. Le prime ipotesi sul movente, tutte ancora da passare al vaglio degli investigatori, si concentrano su una lite per la cessione della casa.

Sul posto, chiamati dai vicini di casa che hanno sentito le grida, sono arrivati i Carabinieri che hanno fermato Marco Campagnari, portandolo in ospedale per accertamenti e quindi in caserma. Sul luogo del delitto si è subito recato anche il magistrato di turno, assieme alla scientifica e al medico legale.

Franco Campagnari con la maglia del Lugagnano.

Come si diceva, Franco Campagnari era figura molto nota ed apprezzata anche a Lugagnano, dove anni fa era presente ogni martedì per il mercato paesano con il suo banco del pesce.

Ma soprattutto Franco era conosciuto con simpatia ed affetto per la sua lunga e importante militanza nel calcio Lugagnano, una vera gloria del pallone locale, ed era infatti presente lo scorso 18 maggio all’evento con il quale la società calcistica ha celebrato i suoi novant’anni.

Un ricordo su Franco Campagnari arriva anche da San Giorgio in Salici. Come racconta al Baco Marco Oliosi, che risiede a San Giorgio in Salici ma che da bambino abitava a Lazise, “fin da ragazzino Franco lavorava con i genitori nel loro negozio di frutta e verdura in piazza. Attività che poi ha allargato con i banchi. Era una persona molto socievole ed amabile e tutti noi della classe 1956 siamo rimasti sconvolti da queste terribile notizia. Tra noi c’è sempre stato grande affetto, tanto che con la classe delle elementari e delle medie ci vedevamo sempre, due volte all’anno. Siamo sconvolti”.