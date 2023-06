Francesca Tommasi, da Palazzolo al Giro d’Italia che prende il via oggi da Chianciano Terme

La straordinaria carriera sportiva di Francesca Tommasi di Palazzolo oggi inizierà un nuovo capitolo con la partecipazione alla prima tappa del giro d’Italia ciclistico femminile in programma a Chianciano Terme con una cronometro individuale.

Molto abile in salita Francesca, che difende i colori della squadra altoatesina della Mendelspeck, ha ottenuto la settimana scorsa ai campionati italiani un significativo 14° posto assoluto proprio nella specialità a cronometro.

Dopo aver ottenuto eccezionali risultati nell’atletica, specialità mezzofondo, ad inizio 2023 ha deciso a causa dei ripetuti infortuni di dedicarsi alle due ruote e nonostante il suo breve apprendistato ha già riportato ottime prestazioni con le partecipazioni nei mesi scorsi al giro rosa del Mediterraneo, al giro della repubblica Ceca (classificatasi al 7° posto assoluto), ed al tour dei Pirenei.

Brillante anche negli studi, (a breve la laurea in medicina) non è raro vederla allenarsi nelle strade di Palazzolo ma ora possiamo ammirarla in tv e fare il tifo nelle dirette giornaliere di Rai Sport/Rai2 ed Eurosport.