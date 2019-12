Forum delle associazioni di Sona: Tanti auguri per un 2020 sempre più coinvolgente

Sabato 21 dicembre presso la “Baracca Friuli” di Lugagnano, sede del Gruppo Tempo libero anziani, le associazioni aderenti al Forum delle associazioni del Comune di Sona si sono incontrate per uno scambio di auguri invitate dall’Assessore alle associazioni Gianfranco Dalla Valentina e dal Presidente del Forum Bruno Stevanoni.

È ormai tradizione cogliere l’occasione degli incontri periodici del Forum per visitare le sedi delle associazioni del territorio.

Piacevole l’accoglienza da parte del direttivo del Gruppo Tempo libero Anziani con le parole di benvenuto di Mara Cameraria, in qualità di Segretaria, e numerose le presenze delle associazioni a questo appuntamento come pure interessanti le parole condivise prima dello scambio di auguri ufficiale e del brindisi con spumante ed una fetta di pandoro.

Le parole sono state principalmente quelle del presidente del Forum Stevanoni e dell’assessore Dalla Valentina. Per Stevanoni il Forum resta un’occasione di coordinamento e di unione delle forze territoriali tra associazioni, frutto di una bella intuizione che dura da quattro anni, e che deve essere sempre più valorizzata aumentando le occasioni di incontro ed approfondimento delle diverse problematiche che coinvolgono il mondo associativo, in periodi come questi di Riforma del Terzo Settore.

Dalla Valentina, dal canto suo, ha sottolineato come per l’Amministrazione comunale sia prioritario essere al fianco del mondo associativo nonostante la burocrazia stia rendendo sempre più complicata ogni piccola attività.

Anche sul punto del riconoscimento di contributi economici a sostegno delle iniziative del mondo associazionistico, Dalla Valentina non ha mancato di dare evidenza di come sia sempre più complesso rendere merito a quanto ogni realtà sociale esprime, dovendo comunque rendere conto anche del più piccolo contributo.

Uno sforzo questo che deve trovare modalità più semplificate se non vogliamo correre il rischio di perdere sul terreno importanti risorse di cittadinanza attiva come quelle del volontariato.

Utile il giro di presentazioni da parte di ogni rappresentante di associazioni presente, voluto dal Consigliere con delega alle associazioni Vicentini. Un’occasione seppur breve di conoscenza reciproca del vasto mondo associativo del nostro territorio.

Non sono mancati anche i saluti e gli auguri dei Consiglieri Busatta e Ferrari a sostegno di una iniziativa come quella del Forum delle associazioni che non deve essere ostacolata da divisioni politiche, come pure quelli dell’Assessore al sociale Elena Catalano.

L’appuntamento ha permesso anche di anticipare la prima data di riunione del Forum per il 2020 che sarà lunedì 13 gennaio ore 20.45 presso la sala ex-canonica di Sona.

È infatti in fase di attivazione un importante progetto sostenuto da Regione Veneto e voluto in primis dalle associazioni di volontariato iscritte al registro regionale (Cav. Romani, SOS Sona, Avis Comunale di Sona, Avis Lugagnano), finalizzato a favorire la realizzazione di laboratori di approfondimento, da parte dei direttivi delle associazioni che intenderanno partecipare, sul tema dei nuovi modelli di comunicazione e dell’avvicinamento al mondo dei giovani. Due temi questi che sono sempre più all’ordine del giorno e di non facile soluzione.

Un inizio di 2020 quindi di grande interesse per un percorso sempre più solidale del mondo associazionistico locale.

Le foto sono di Gaetano Fattori.