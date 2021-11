Forum delle associazioni di Sona: “Let’s Start Again Together”, un progetto per la ripartenza assieme ai giovani

Il tema della ripartenza dopo lo stop imposto dalla pandemia da Covid-19 e quello della ricerca di un dialogo vero con le nuove generazioni sono all’ordine del giorno del Forum delle associazioni di Sona.

Dopo l’esperienza del 2020 che vide tra le varie iniziative anche l’evento “Risona” il 6 settembre 2020, organizzato da Corpo bandistico di Sona ed Associazione Gemellaggi con il supporto dell’amministrazione comunale e del Forum delle associazioni, una nuova edizione del progetto “Let’s Start” diventa occasione di dare nuova energia al nostro contesto sociale.

Il progetto ora ha un nuovo nome “Let’s Start Again Together”, ed è stato proposto alla Regione Veneto grazie all’iniziativa dell’associazione Pro Loco Sona che ha aggregato l’interesse di altre associazioni che si sono dimostrate sensibili al tema.

Gli obiettivi individuati sono due: Facilitare la ripartenza delle associazioni nella fase post- Covid e favorire l’intergenerazionalità all’interno delle associazioni facilitando ed accompagnando l’inserimento attivo di giovani volontari.

La prima fase del progetto prevede due incontri. Il primo è programmato mercoledì 24 novembre ore 20.30 presso la Sala Antonio Carcereri a Sona (la sala al terzo piano della canonica vecchia di Sona di recente intitolazione di cui abbiamo già parlato).

Il secondo sarà giovedì 16 dicembre.

Questi due incontri intendono creare un primo momento di sensibilizzazione e riflessione rispetto ai due temi obiettivo del progetto e di particolare attualità. La conduzione sarà a cura di Massimo Merlini e Silvia Sartori, esperti di associazionismo che hanno già avuto modo di conoscere e di valorizzare le realtà associative del nostro territorio.

La seconda parte del progetto riprenderà poi a gennaio 2022. Data l’importanza dei temi proposti, il Baco da Seta curerà la comunicazione pubblica del progetto in qualità di media partner.

Tutti i responsabili delle associazioni sono invitati a partecipare in modo da cogliere l’occasione per costruire assieme una nuova ripartenza assieme ai giovani. Nel rispetto delle attuali normative contro la pandemia da Covid19 per la partecipazione è richiesto Green Pass e mascherina.