Forum delle associazioni di Sona: giovedì secondo incontro del progetto “Let’s Start Again Together”

Dopo il partecipato incontro di mercoledì 24 novembre, torna a convocarsi il Forum delle Associazioni per il secondo incontro del progetto “Let’s Start Again Together” giovedì 16 dicembre ore 20.30 a Sona presso la sala civica Antonio Carcereri.

Si ricorda che il progetto è stato proposto alla Regione Veneto grazie all’iniziativa dell’associazione Pro Loco Sona che ha aggregato l’interesse di altre associazioni che si sono dimostrate sensibili al tema. Gli obiettivi individuati sono due: Facilitare la ripartenza delle associazioni nella fase post-Covid e favorire l’intergenerazionalità all’interno delle associazioni facilitando ed accompagnando l’inserimento attivo di giovani volontari.

Durante il primo incontro molto interessante è stata la conduzione da parte dei tre esperti presenti e la capacità di far riflettere sull’identità della propria associazione e di come essa possa essere opportunità di esperienza civica per i giovani… e non solo.

Un tema, quello dei giovani, che sarà al centro dell’incontro di giovedì e che andrà a porre le basi per la seconda parte del percorso che inizierà a gennaio e che vedrà coinvolti direttamente i direttivi delle associazioni che sceglieranno di aderire.

Il progetto “Let’s Start Again Together” è di fatto una occasione importante per generare prospettive di crescita delle comunità del nostro territorio attraverso le associazioni.

Tutti i responsabili delle associazioni sono invitati quindi a partecipare, anche coloro che non hanno potuto essere presenti al primo incontro, in modo da cogliere l’occasione per costruire assieme una nuova ripartenza assieme ai giovani.

Nel rispetto delle attuali normative contro la pandemia da Covid19 per la partecipazione sono richiesti green pass e mascherina.