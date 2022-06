Forum delle associazioni di Sona: fumata nera dopo l’incontro per l’elezione del nuovo presidente

Giovedì 9 giugno si è svolto il programmato incontro del Forum delle associazioni di Sona con un unico punto all’ordine del giorno: L’elezione del presidente e del vicepresidente a seguito della conclusione del mandato nel novembre scorso del presidente Bruno Stevanoni (nella foto di Mario Pachera).

Zanoni era stato eletto il 5 novembre del 2018, affiancato dal vicepresidente Eliseo Merzari e dai due membri rappresentanti di associazioni, Nicola Scardoni e Mario Zorzi.

Ricordiamo che l’iniziativa di costituzione del Forum aveva avuto il suo inizio con l’elezione del primo presidente, Stefano Ambrosi, il 18 ottobre 2015 affiancato dal vicepresidente Gaetano Bellè e da Carlo Signorato come segretario, ai quali si erano affiancati i due membri eletti Orietta Vicentini e Roberto Melchiori.

Un percorso di sei anni quello del Forum delle associazioni di Sona che è molto invidiato dai Comuni limitrofi perché è l’evidente segno di una capacità di condivisione e quindi della reale possibilità che hanno i volontari delle decine e decine di associazioni di riuscire ad andare oltre il prezioso servizio svolto all’interno del proprio contesto di attività, e saper guardare insieme verso la comunità ed i suoi bisogni con uno sguardo più alto.

Un percorso che però ha subìto lo stop imposto dalla pandemia da Covid-19 dalla quale siamo da poco usciti, e che richiede una buona dose di consapevolezza della necessità di una progressiva ripartenza.

Una ripartenza non facile da avviare, ed il clima che si è respirato giovedì sera lo ha confermato. Il presidente uscente Bruno Stevanoni e l’assessore alle associazioni Monia Cimichella hanno introdotto la serata spiegando il bisogno, da regolamento, di rinnovare lo staff di coordinamento.

La lunga pausa forzata degli ultimi due anni non ha sicuramente facilitato l’individuazione dei candidati. Dopo aver risolto qualche incertezza sull’interpretazione del regolamento, ma soprattutto dopo aver avuto la consapevolezza che durante l’incontro la soluzione non sarebbe stata individuata, è qui forse sarebbe servito un maggiore lavoro di coordinazione prima dell’incontro, è stata presa la decisione di convocare un nuovo incontro mercoledì 22 giugno, per riservare tempo per individuare la rosa di candidati necessaria.

In attesa quindi del prossimo incontro, possiamo concludere che, al di là della pur necessaria individuazione dei nuovi responsabili, sarà fondamentale ritrovare l’intuizione originaria di coordinamento e condivisione. E’ necessario andare oltre al ruolo formale, seppur utile, di affiancare l’amministrazione comunale nella gestione del processo di assegnazione di contributi economici alle associazioni.