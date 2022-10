Fondi PNRR per la transizione digitale: il Comune di Bussolengo ha già ottenuto oltre 650mila euro

Per il Comune di Bussolengo in arrivo oltre 650mila euro derivanti dalle risorse messe a disposizione dal PNRR, il Piano nazionale di ripresa e resilienza, per realizzare la transizione digitale nella pubblica amministrazione locale.

Sono già quattro, infatti, gli interventi per cui l’amministrazione guidata dal sindaco Roberto Brizzi ha ottenuto ufficialmente i finanziamenti che consentiranno importanti interventi per la digitalizzazione, con benefici per la macchina amministrativa e l’erogazione dei servizi ai cittadini.

“Ad oggi – spiega Massimo Girelli, assessore delegato alla semplificazione amministrativa e all’innovazione (nella foto) – il Dipartimento per la trasformazione digitale ha emanato sei avvisi per altrettante azioni dedicate alla transizione digitale nelle PA locali e il nostro Comune ha già ottenuto ufficialmente i finanziamenti relativi a quattro di questi bandi. In attesa di conoscere l’esito del quinto finanziamento, entro il mese di novembre completeremo la candidatura anche per l’ultimo avviso. Si tratta quindi di un risultato decisamente positivo fino ad ora, frutto dell’ottimo lavoro di tutta la squadra composta dai dipendenti e dirigenti comunali oltre all’amministrazione”.

Nel dettaglio i finanziamenti ricevuti consentiranno al Comune la migrazione del cloud utilizzato per le applicazioni e i servizi dell’amministrazione per garantire maggiore efficienza e sicurezza dei dati e la realizzazione di interventi per migliorare ulteriormente il sito web del Comune e i servizi digitali a disposizione dei cittadini secondo i modelli previsti dalle nuove linee guida AgID.

Saranno inoltre implementati i servizi del Comune disponibili attraverso l’App IO e l’integrazione degli attuali sistemi di identificazione digitale attraverso SPID e CIE, con i protocolli di sicurezza OpenID, che garantisce uno standard più elevato e l’integrazione con il sistema di identità digitale europea EIDAS, che permette ai cittadini residenti nell’Unione Europea di accedere ai servizi digitali.

“Grazie a questi fondi – prosegue Girelli – potremo ampliare e migliorare la gamma dei servizi a disposizione dei cittadini e delle imprese compiendo un ulteriore passo avanti nel percorso di innovazione che abbiamo intrapreso in questi anni e che ci ha portato ad essere tra i primissimi comuni della provincia di Verona ad attivare lo Sportello telematico accessibile 24 ore su 24 per inoltrare online con firma digitale tutte le istanze comunali. Una nuova modalità di utilizzo dei servizi che abbiamo affiancato a quella tradizionale con un grande vantaggio in termini di semplificazione e risparmio di tempo”.

Le attività finanziate avranno inizio a partire dai primi mesi del 2023 e verranno portate a termine entro il 2024.