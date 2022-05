“Fiori di bach per colazione”, una raccolta di poesie di Sara Quaiato di San Giorgio racconta una vita intera

“Fiori di bach per colazione”, è questo il titolo scelto da Sara Quaiato per la sua prima raccolta di poesie composte durante l’arco di tutta la sua vita.

Nello specifico si tratta di 26 componimenti poetici scelti, scritti in versi liberi secondo le intenzioni dell’autrice.

Sara, attualmente residente a San Giorgio in Salici, è una donna dalle molteplici sfumature: è positiva, solare e cerca di cogliere il meglio da ciò che le sta attorno, ma il cammino per arrivare alla realizzazione di sé non è stato per nulla semplice, e le sue poesie parlano proprio di questo.

Un libro rivolto a tutti o, per meglio dire, a tutti coloro che hanno il desiderio di immergersi nei colori, nei suoni e nelle emozioni provati dall’autrice, per condividerne l’essenza ed apprezzarne la semplicità.

La scelta dei testi non è stata casuale, molti sono stati composti durante la pausa forzata del lockdown del 2021, altri sono stati scritti diversi anni prima, quando era ancora una ragazza, per poi essere rivisti, grazie ad una diversa maturità, migliorati ed inseriti nella raccolta definitiva pubblicata l’8 aprile 2021 dalla Temperino Rosso edizioni.

Si tratta di poesie dal forte potere introspettivo: Sara riesce a dare sfogo alle sue emozioni e comunicare stati d’animo differenti quali la gioia ma anche il dolore, e la sensazione di smarrimento che emerge nei momenti inquieti. Alcuni dei temi trattati sono la mancanza di radici, la nostalgia dell’infanzia e la trasformazione interiore. Anche la numerologia ha assunto un ruolo importante 26 poesie, 2+6 = 8, chiaro il riferimento all’infinito e al nostro posto nel grande sistema della vita.

La collaborazione con la casa editrice è nata a seguito del superamento di un concorso, che aveva come obiettivo la selezione di alcuni autori emergenti per la stesura di un’antologia di componimenti poetici, dal titolo I voli di Icaro. Ad oggi, un anno dopo la pubblicazione del libro, Sara sta attendendo l’esito di un secondo concorso poetico che la vedrebbe nuovamente coinvolta in un’antologia, con quattro componimenti inediti.