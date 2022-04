Fiori d’arancio in redazione: Sabato si sposano Gianmaria e Federica

La redazione de Il Baco da Seta si colora in questi giorni di festosi fiori d’arancio per il matrimonio del nostro Gianmaria Busatta, giornalista di analisi e cronaca politica (con una passione per la finanza ed il cinema), con Federica Brutti.

Il matrimonio si tiene sabato 30 aprile nella chiesa parrocchiale di Lugagnano ed a celebrarlo sarà don Pietro Pasqualotto, già curato nella frazione.

Ai due sposi e alle loro famiglie vadano gli affettuosi auguri di tutta la redazione. Il Baco da Seta, una famiglia che cresce.