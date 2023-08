Fiocco rosa nella redazione del Baco: è nata Eleonora

Fiocco rosa nella redazione del Baco da Seta. Il nostro giornalista Gianmaria Busatta e la moglie Federica Brutti sono diventati genitori. Ieri 13 agosto è nata la loro piccola Eleonora. Mamma e bambina stanno bene, e il cuore del papà scoppia di gioia.

Non c’è notizia più bella di quella che comunica la meraviglia di una nuova vita. Che venendo al mondo, lo colora della sua irripetibile unicità. A Vincent Van Gogh si attribuisce questa frase: “Io penso di vedere qualcosa di più profondo, più infinito, più eterno dell’oceano nell’espressione degli occhi di un bambino piccolo quando si sveglia alla mattina e mormora o ride perché vede il sole splendere sulla sua culla”.

Ai neogenitori, l’augurio di saper godere a pieno di questa profondità, infinità ed eternità che vedranno risplendere, risveglio dopo risveglio, nello sguardo della loro piccola.

E a tutti noi l’augurio di saper sempre imparare, da ogni nuova nascita, lo stupore fiducioso per il mondo che attraversa gli occhi che si aprono alla vita. E di saper sempre coltivare nelle nostre comunità quella speranza per il futuro che nutre il cuore di un giovane genitore quando, stringendo per la prima volta la manina del figlio, si prepara ad accompagnarlo nel suo cammino nel mondo.