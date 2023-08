“Fin che ghe ombra”. A San Giorgio in Salici alcuni volontari sistemano il muro di cinta della scuola dell’infanzia

Sabato 26 agosto, prime ore del mattino, in via Santini a San Giorgio in Salici. Quando la maggior parte delle persone è ancora in ferie o si sta preparando alla nuova calda giornata in arrivo, Giordano e Roberto con grande volontà e senso civico stanno sistemando e dipingendo il muro di cinta della scuola dell’infanzia Don Eliseo Panardo.

Ai nostri complimenti e richiesta di foto rispondono con un sorriso e “fin che ghe ombra… el femo volentieri.” Nelle stesse ore a Lugagnano un gruppo di genitori ed associazioni stanno provvedendo al trasloco verso la nuova scuola Pellico 2. Si tratta di esempi importanti che dimostrano quanto attaccamento ci sia ancora da parte di tanti cittadini verso il territorio dove vivono.