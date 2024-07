Filippi Assiservice di Bussolengo: Un’offerta assicurativa rivolta ai volontari di associazioni ed in particolare ai gruppi Alpini

Redazionale

Una nuova offerta assicurativa, promossa da ITAS Assicurazioni, vede la Filippi Assiservice di Bussolengo in prima linea nell’offerta di prodotti di tutela a clienti privati e non.

Filippi Assiservice – prezioso partner de Il Baco da Seta da diversi anni – è una agenzia plurimandataria, cioè detiene il mandato di diverse compagnie di assicurazione e può proporre ai propri clienti tipologie di polizze estremamente diversificate in termini di contenuti e molto adattabili alle esigenze dei clienti stessi.

In cosa consiste questa offerta? Lo chiediamo a Giulia Filippi cotitolare, assieme alla sorella Sara, della storica agenzia con sede a Bussolengo in via Citella 65A fondata nel 1963 dal papà Francesco. Nel 2023 l’Agenzia ha festeggiato i sessanta anni di attività.

“Il Gruppo ITAS è una compagnia di assicurazione di tipo mutualistico – ci racconta Giulia – per cui gli assicurati sono al tempo stesso soci. Si diventa soci nel momento in cui si contrae una polizza, si perde la qualità di socio nel momento in cui la polizza viene estinta. Le risorse della compagnia sono destinate al consolidamento e allo sviluppo dei servizi per i soci assicurati”.

Fatta questa doverosa premessa entriamo nel merito dell’offerta assicurativa. “È rivolta al mondo dei volontari di associazioni ed in particolare a quelli dei gruppi Alpini sparsi su tutto il territorio nazionale – prosegue Giulia -. Dopo la partnership stipulata in occasione dell’Adunata Nazionale di Trento del 2018, ITAS e ANA hanno siglato un accordo biennale che legherà la Compagnia trentina all’associazione con effetto già a partire dalla recente adunata di Vicenza dello scorso maggio”.

La convenzione prevede condizioni particolari di garanzia e prezzo per due linee assicurative. Quella relativa all’assicurato come persona fisica, denominata SEI TU, che protegge da infortuni extraprofessionali che comportino il caso morte, l’immobilizzazione ed il ricovero. Quella relativa alla famiglia e all’abitazione dell’assicurato, denominata HABITAS+, che garantisce coperture incendio, furto, rc capofamiglia, ricorso a terzi e tutela legale oltre a ulteriori garanzie accessorio.

La convenzione è da intendersi estesa ai soci dei Gruppi Alpini, quindi Alpini stessi, aggregati e amici degli Alpini. “Nello specifico si parla di convenzione ITAS Associazione NAzionale Alpini – ricorda Giulia – ma la nostra Agenzia, come ambito di pertinenza assicurativa, spazia dalle persone fisiche, alle aziende, alle organizzazioni di volontariato. Siamo in grado di prenderci in carico qualsiasi richiesta di copertura assicurativa proveniente dai nostri clienti. L’esperienza di tanti anni ci guida nel mettere in pratica le cose più importanti del nostro lavoro: ascoltare, capire le esigenze, proporre quello di cui il cliente necessita”.

L’Agenzia Filippi ha da poco rinnovato la certificazione ISO 9001. “La ISO 9001 è la norma internazionale peri i Sistemi di Gestione per la Qualità. – conclude Giulia -. Specifica i requisiti che un sistema di gestione qualità deve possedere e risultare efficace per dimostrare la capacità di un’organizzazione di essere in grado di fornire prodotti o servizi conformi ai requisiti dei propri clienti, nonché alle normative cogenti applicabili. L’adozione di un sistema di gestione qualità è uno strumento strategico di prevenzione e gestione del rischio che mira alla soddisfazione del cliente, all’aumento del valore di servizi e prodotti e al miglioramento delle prestazioni azienda”.

L’agenzia riceve su appuntamento che può essere richiesto o telefonicamente al 0456752911 o via mail scrivendo a info@filippiassiservice.it. Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito all’indirizzo www.filippiassiservice.it.