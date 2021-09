Fidas di San Giorgio in Salici: sabato una messa per i donatori di sangue

Quest’anno, a causa delle restrizioni sanitarie, la Fidas di San Giorgio in Salici non potrà organizzare la tradizionale festa sezionale, ma non rinuncia a celebrare, con una cerimonia limitata ma sentita, il valore della solidarietà. Lo farà sabato 25 settembre, con una funzione religiosa per i donatori di sangue della sezione e in memoria dei donatori defunti.

La messa, celebrata da Padre Giampaolo Mortaro, è alle 18.30. Alle 19.20, poi, è prevista la deposizione di una corona d’alloro ai piedi della croce sul piazzale della chiesa. Sarà presente la presidente provinciale della Fidas Chiara Donadelli. In rappresentanza dell’amministrazione parteciperà inoltre il vicesindaco Elena Catalano.

“A fine messa – anticipa il presidente della Fidas della frazione Giorgio Bortignon (nella foto) – devolveremo un’offerta per le opere parrocchiali”.

Anche se la situazione pandemica non ha permesso quest’anno di organizzare manifestazioni per la promozione del dono del sangue, il bilancio delle donazioni resta positivo. A questo proposito, Bortignon spiega: “Nonostante la pandemia e nonostante qualche donatore in meno, fra chi si ferma per un periodo e chi, avendo raggiunto i 65 anni, non può più donare, abbiamo mantenuto le donazioni dell’anno precedente, anzi ne abbiamo avuta qualcuna in più”.