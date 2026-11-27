Il 16 novembre, presso l’aula magna del Liceo Medi, si è tenuta la proiezione del film vincitore del concorso del Festival del Cinema Africano di Verona, selezionato da una giuria composta da cinque studenti dell’istituto insieme a un gruppo di detenuti della casa circondariale di Montorio.

Nel corso del mese di ottobre, i ragazzi coinvolti hanno partecipato a diversi incontri preparatori con le operatrici di Progettomondo, durante i quali hanno appreso e sperimentato le tecniche di analisi e lettura critica di un’opera cinematografica. Dopo aver visionato tutti i titoli in gara, le due giurie si sono riunite a fine ottobre per confrontarsi sull’esperienza vissuta e decretare il vincitore.

La giuria del Liceo Medi ha premiato Ruido. Come suggerisce il titolo stesso — che in spagnolo significa “rumore” — la pellicola racconta la determinazione di una giovane rapper decisa ad affermarsi nella nuova scena musicale spagnola. Il film intreccia temi profondi e attuali, tra cui il razzismo, il legame con la famiglia e le proprie origini, l’elaborazione del lutto e il coraggio di inseguire i propri sogni.

Al termine della proiezione, il pubblico ha preso parte a un momento di riflessione condivisa sulle tematiche emerse dal film. Il dibattito si è soffermato in particolare sul peso e sulla responsabilità che accompagnano ogni nostra azione, ricordando quanto sia facile inciampare lungo il proprio percorso e sottolineando un messaggio fondamentale: dietro le sbarre non si cela un mostro, ma un compagno caduto che ha bisogno di essere aiutato a rialzarsi.

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