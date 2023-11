“Festa di San Martino” presso l’azienda agricola Venciu a San Giorgio in Salici: da oggi a domenica apertura speciale

“Non è San Martino senza un buon vino, non è vero?” Per festeggiare la conclusione della vendemmia e la nuova stagione, il Wine Shop Venciu in Via San Rocco, 15 a Sona è aperto da oggi fino a domenica, dalle 10 alle 19. Un’occasione per degustare i loro vini in abbinamento a prodotti tipici locali, tra cui gli immancabili marroni DOP di San Zeno di Montagna e il classico Fogasin.

Il vino e le castagne, infatti, sono due componenti fondamentali della “Festa di San Martino” dell’11 novembre, in virtù di due importanti tradizioni antiche, ereditate da diverse vicissitudini storiche che si verificavano nella prima metà di novembre: la fine della vendemmia con gli assaggi del vino “novello”, pratica diffusa ancora oggi, e il rinnovo dei contratti di affitto e mezzadria per l’inizio dell’annata agricola, che costringeva le famiglie contadine a lasciare poderi e campi (a “fare San Martino”, appunto) e a trasferirsi nell’azienda successiva presso cui avrebbero lavorato.

La raccolta delle castagne e la vendemmia erano tra i lavori agricoli più importanti e diffusi nelle zone più povere del nostro Paese; dalle castagne, infatti, si ottiene una farina nutriente e meno costosa rispetto a quella del frumento, e il vino “nuovo” appariva anche sulle tavole delle famiglie meno abbienti.

Presso il wine shop è possibile recuperare qualche idea in occasione delle prossime festività natalizie con vini, confetture e Olio EVO di loro produzione. L’evento è gratuito e non è necessaria la prenotazione.