Festa d’estate e mostra delle pesche a Bussolengo: Tanti eventi dal 28 luglio al 16 agosto

Giorni di gastronomia, musica e divertimento a Bussolengo, per la Festa d’estate che chiude il mese di luglio e apre quello di agosto con un programma ricco di iniziative. Protagonista sarà la pesca, frutto di stagione, che identifica la terra bussolenghese.

Si inizia giovedì 28 luglio con il concerto del corpo bandistico in programma alle 21 in piazza XXVI Aprile. Venerdì 29, ci sarà la tradizionale cena “Profumo di pesca” in Corso Mazzini (o, in caso di maltempo, al mercato ortofrutticolo di via Molinara): i biglietti saranno venduti in prevendita presso il bar Cappelleria e la tabaccheria Castioni. L’intrattenimento musicale sarà a cura di Paolo Zanarella: il pianista fuori posto. Alle 22, poi, 50+1 Special, con musica anni Sessanta, Settanta e Ottanta.

Sabato 30, visita guidata alle chiese del paese a cura del CTG “El Vissinel”: il ritrovo è alle 17.30 all’ingresso della biblioteca comunale “Luigi Motta”, con rientro previsto alle 19.30 (è obbligatoria la prenotazione al numero 3288675916). Alle 21.15 in piazza XXVI Aprile tributo a Max Pezzali con la Time Out band.

Domenica 31, inaugurazione della 48esima nostra delle pesche. Appuntamento alle 10.30 al mercato ortofrutticolo di via Molinara con il corpo bandistico. A seguire, premiazione del concorso “Bussolengo Fiorito”. Si potrà ammirare anche una mostra di pittura e scultura con opere di artisti locali. E alle 12.30 aperitivo. Dalla 11 alle 19, a Villa Spinola, giornata dedicata al 13esimo Festival internazionale di chitarra e arpa, con la direzione artistica di Monica Bulgarelli. Previsti seminari, workshop e una mostra di liuteria. Alle 20.45 concerto di chitarra e arpa in piazza XXVI Aprile.

Sempre in piazza, dal 29 al 31 luglio, dalle 19 in poi, saranno attivi stand enogastronomici.

E la festa continua ad agosto. Lunedì 8, alle 21, appuntamento con la Mito’s pop symphony orchestra al mercato ortofrutticolo. Martedì 16, invece, c’è il San Rocco Music Festival: alle 19 messa in via Piorta, di fronte al Capitello di San Rocco; poi, alle 21, si balla con l’orchestra spettacolo Selena Valle in piazza XXVI Aprile.