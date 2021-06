Festa della Repubblica a Sona. Il sindaco Mazzi: “Ripartiamo dal rispetto reciproco”

Si sono tenute anche a Sona oggi le celebrazioni del 2 giugno per la Festa della Repubblica.

A causa delle disposizioni anti Covid anche quest’anno, come nel 2020, l’evento si è tenuto in forma ridotta, senza la consueta cornice di pubblico.

Alle 11 si sono dati appuntamento in piazza della Vittoria a Sona il sindaco Gianluigi Mazzi, con gli assessori Monia Cimichella e Gianmichele Bianco e con molti consiglieri, sia di maggioranza che di opposizione. Presenti anche i rappresentanti delle associazioni d’Arma del territorio, con i loro labari e gagliardetti, il SOS di Sona e la Protezione Civile.

Alla cerimonia anche la Polizia locale di Sona e rappresentanti dell’Arma dei Carabinieri. A conferire emozione e solennità all’evento, la musica del corpo bandistico di Sona.

Il sindaco Mazzi, nel suo discorso di celebrazione del 2 giugno ha insistito molto sul concerto del rispetto. “Siamo usciti dalla pandemia incattiviti e provati, solo ritrovando il rispetto e la legittimazione reciproca possiamo ripartire, a tutti i livelli e in ogni contesto sociale”.

Mazzi ha anche ringraziato i Carabinieri per l’azione svolta a Lugagnano due sere fa, un intervento pericoloso che ha permesso di assicurare alla giustizia uno spacciatore, evitando che la sua fuga si trasformasse in una strage per i passanti.