Festa del donatore per l’Avis di Lugagnano. “Ci auguriamo un anno di ripartenza delle donazioni”

Domenica 5 marzo si è tenuta la tradizionale “Festa del donatore”, una ricorrenza che l’Avis di Lugagnano “Sez. Massimo Boscaini” organizza ogni anno per valorizzare un’occasione di convivialità e socializzazione tra donatori, volontari e simpatizzanti.

Dopo la messa del mattino celebrata da don Giovanni Ottaviani, parroco di Lugagnano, che durante l’omelia ha sottolineato quanto l’attività del donatore sia un aiuto concreto e indispensabile senza il quale si metterebbe a rischio la vita di molte persone, la giornata è proseguita con il pranzo sociale, durante il quale sono state consegnate le benemerenze ai tantissimi iscritti che si sono contraddistinti nella donazione di sangue.

“Il 2022 è stato un anno piuttosto nero per le donazioni – asserisce al Baco Valentina Boscaini, presidente dell’Avis di Lugagnano dalla primavera del 2021(nella foto sopra) – dovuto anche al calo dei donatori, probabilmente con le donazioni più frequenti. Ci aspettiamo, però, dal 2023 una ripartenza con maggior energia, anche all’interno della nostra comunale, che comunque rimane tra le più numerose e assidue”.

“Nonostante ciò, questi primi tre mesi dell’anno ci hanno dato soddisfazione in quanto abbiamo registrato un aumento minimo, ma comunque significativo, di donazioni”. Al 28 febbraio 2023, infatti, le donazioni rispetto al 28 febbraio 2022 sono sei in più. “Speriamo – conclude Boscaini –, dunque, che il trend aumenti o, quantomeno, rimanga costante”.

Presente all’evento anche l’amministrazione comunale nelle persone del vicesindaco Monia Cimichella e dell’assessore Roberto Merzi. “Questa bellissima occasione – afferma Cimichella, rivolgendosi ai volontari dell’Avis – è un segno del vostro impegno e della vostra disponibilità. La vostra preziosa e indispensabile attività di volontariato si concretizza dove lo Stato non può arrivare. Quindi grazie per il vostro impegno costante”.

L’evento ha coinvolto non solo gli iscritti alla sezione Avis di Lugagnano ma anche familiari ed amici, per un totale di circa 250 persone, ed è stata non solo all’insegna della festa per chi già dona ma anche all’insegna della sensibilizzazione verso una forma di volontariato sempre più preziosa. Presenza importante anche quella di Paola Silvestri, presidente provinciale di Avis Verona.

Le foto del servizio sono di Gaetano Fattori. Sotto, alcune delle premiazioni dei volontari più benemeriti.