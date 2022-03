Ferrari: “Gli incontri organizzati da Verona Domani per Sona fondamentali per confrontarci con i cittadini sui problemi del territorio”

Come abbiamo già scritto qualche giorno fa, prende il via martedì prossimo 15 marzo da Sona il primo appuntamento di un ciclo di quattro incontri organizzati dal gruppo civico Verona Domani per Sona, aperti alla cittadinanza e pensati per ogni frazione.

Per approfondire i motivi e i progetti che stanno alla base di questo percorso di incontri con il territorio siamo andati a sentire il presidente della sezione locale di Verona Domani, e consigliere comunale, Nicolò Ferrari (nella foto assieme al presidente del consiglio comunale e componente della sezione di Sona Mattia Leoni).

“Il ciclo di serate, organizzate dal gruppo civico Verona Domani per Sona, nasce da un’esigenza, percepita dal gruppo e richiesta dalla stessa comunità sonese, di tornare a confrontarsi sul futuro del nostro territorio – ci spiega Ferrari -. Questo particolare momento storico ha visto una drastica accelerazione di alcune dinamiche che hanno portato la nostra comunità a rinchiudersi, preoccupata dall’incertezza del domani. I problemi sollevati dalla politica nazionale, anche sul nostro territorio, sempre più spesso sono lontani dal vocabolario in uso nella vita reale”.

“La risposta di Verona Domani per Sona – prosegue il consigliere comunale – è l’inizio di un percorso civico, aperto e diretto alla cittadinanza, in cui potersi confrontare sul disegno della Sona del futuro. Per fare questo abbiamo lavorato per costruire quattro incontri, specifici per le quattro frazioni del Comune, in cui verranno proposti dei focus di approfondimento, che riteniamo strategici e che ci consentiranno di disegnare insieme la Sona del domani”.

“L’approccio agli approfondimenti sarà analitico/descrittivo e ci consentirà di condurre una serata che è volta al confronto e al dialogo, in un vero e proprio laboratorio di idee. Nella nostra carta dei valori – indica il presidente di Verona Domani per Sona – sono elementi imprescindibili l’ascolto e la capacità di offrire soluzioni a problemi concreti. Proprio per questi motivi vogliamo approcciarci alla cittadinanza partendo da alcune sane provocazioni e criticità, al fine di ragionare in maniera condivisa su come pensare, costruire e realizzare una Sona migliore”.

“Parleremo di progettazione urbanistica, politiche sociali, sport, cultura, giovani e molto altro ancora. Consideriamo le 4 proposte che faremo alla cittadinanza come dei ‘file aperti’, in grado di crescere e svilupparsi in questo percorso, speriamo soprattutto anche grazie alle idee che riceveremo, per prendere la forma rafforzata che ci condurrà ad una proposta unitaria per la Sona del futuro. La nostra comunità, con i suoi bisogni e le sue necessità, ma soprattutto con la sua grande ricchezza è un interlocutore privilegiato da valorizzare e ascoltare”.

“L’obiettivo è chiaro – conclude Nicolò Ferrari -: stimolare passo dopo passo i nostri concittadini a pensare al territorio del domani con lungimiranza, con senso di responsabilità e rispetto, ingredienti fondamentali per lanciare Sona nel futuro”.

Come detto, il primo dei quattro incontri è in calendario per il 15 marzo alle ore 20.30 presso la sala del Consiglio di Sona, in piazza della Vittoria, con il focus su Sona capoluogo. Il secondo incontro, a Lugagnano, si terrà prima dell’estate per poi procedere con le serate a Palazzolo e San Giorgio in Salici.