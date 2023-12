Femminicidio di Giulia Cecchettin: Zaia proclama il lutto regionale nel giorno del funerale

Martedì 5 dicembre a Padova, nella Basilica di Santa Giustina, si tiene il funerale di Giulia Cecchettin, la giovane vittima di femminicidio che con il suo tragico calvario ha sconvolto tutta la nazione.

In occasione dei funerali, con decreto n. 110 del 2 dicembre il presidente del Veneto Luca Zaia ha stabilito la proclamazione del lutto regionale nella giornata di svolgimento delle esequie pubbliche.

Le motivazioni di questa decisione sono indicate nel decreto stesso, dove si scrive che “la scomparsa e gli sviluppi relativi alla drammatica vicenda della giovane concittadina Giulia Cecchettin hanno visto la comunità veneta seguire i fatti con profondo senso di commozione e vicinanza, partecipare in modo attivo alle ricerche e manifestare un forte sentimento di pietas una volta appresa la tragica notizia del ritrovamento del suo corpo privo di vita”, “che l’evento delittuoso ha rappresentato motivo di sgomento e di grave lutto per tutta la comunità regionale e nel Paese” e “che l’Amministrazione regionale intende farsi portavoce di tale corale partecipazione esprimendo alla famiglia Cecchettin, in occasione della giornata delle esequie, il cordoglio dei veneti per la perdita della giovane Giulia Cecchettin”.

Il decreto di Zaia stabilisce inoltre che gli uffici regionali espongano la bandiera della Regione del Veneto a mezz’asta. Il presidente del Veneto invita inoltre tutti gli enti pubblici veneti “ad unirsi nella manifestazione del cordoglio e a promuovere occasioni di riflessione in tutte le sedi istituzionali sul tema della violenza di genere, al fine di diffondere la cultura del rispetto”.