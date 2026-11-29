Dal 2017 la Farmacia Comunale Vitalba è presente nel centro commerciale La Grande Mela, a Sona. Una realtà che si distingue per la sua collocazione, lungo uno degli assi viari più frequentati del territorio, e per il legame con la comunità sonese.
Dal primo aprile la farmacia è diretta dalla dottoressa Francesca Gabbiati, subentrata alla collega Shefi Angel Timmy. Un passaggio nel segno della continuità: Gabbiati fa parte della squadra fin dall’apertura della farmacia, dopo un’esperienza professionale di quindici anni nel settore cosmetico.
Nell’intervista pubblicata dal Baco lo scorso giugno, la direttrice ha raccontato il proprio percorso professionale e il passaggio alla guida della farmacia comunale, maturato dopo anni di lavoro al fianco della precedente direttrice.
La posizione presso La Grande Mela rende Vitalba una realtà particolare nel panorama delle farmacie del territorio. Accanto ai residenti di Sona, la frequentano persone provenienti dai Comuni vicini, lavoratori e visitatori del centro commerciale, lungo la strada regionale 11.
Un elemento distintivo è l’apertura sette giorni su sette, con orario continuato: dalle ore 9 alle 20 nei giorni feriali e dalle ore 10 alle 20 nei festivi, secondo l’apertura del centro commerciale.
Nel corso degli anni la farmacia ha aderito anche alle iniziative solidali del Banco Farmaceutico, coinvolgendo i cittadini nella raccolta di medicinali destinati alle persone in difficoltà. Un’espressione concreta del rapporto con la comunità.
La Farmacia Comunale Vitalba, partner del Baco da Seta, si trova in via Festara 1/A, presso La Grande Mela. Telefono 045 4950692, WhatsApp 324 0123445.
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