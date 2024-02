Facciamo rumore contro il bullismo: Flash mob della scuola di Lugagnano per la giornata contro i comportamenti violenti

Si è tenuto questo mercoledì mattina il flash mob per la Giornata Nazionale contro il Bullismo e il Cyberbullismo dell’Istituto Comprensivo di Lugagnano.

La Giornata Nazionale del 7 febbraio è stata istituita nel 2017 su volere del Miur, per conoscere meglio questa piaga sociale e per riflettere su quali possano essere gli strumenti per impedire che comportamenti violenti e di prevaricazione continuino ad accadere tra bambini e ragazzi con risvolti purtroppo anche tragici.

Quindi alle ore 11, al suono della campanella, tutti gli alunni della scuola primaria e secondaria accompagnati dai propri docenti si sono riuniti nell’ex parcheggio adiacente alla scuola Anna Frank, come si può vedere nelle foto di Mario Pachera.

Per alcuni minuti è stata sospesa ogni attività didattica per aderire all’iniziativa di portata nazionale “Facciamo rumore contro il bullismo” organizzata dalla Fondazione Libra ets in collaborazione con l’Osservatorio sul Bullismo, Cyberbullismo e Disagio Giovanile istituito presso il CREG dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata.

Ha aperto l’evento la Dirigente dell’Istituto Comprensivo di Lugagnano Miriam Avila con un breve discorso, invitando tutti i presenti “a fare la differenza ogni giorno della propria vita, ad essere persone migliori e a combattere le ingiustizie”.

Il flash mob si è concluso con uno scrosciante applauso all’urlo “Stop al Bullismo” e gli alunni hanno infine intonato una canzone per poi tornare alle attività didattiche.

Questo importante e partecipato momento di riflessione rientra in un’attività continua praticata all’interno dell’Istituto Scolastico della frazione, sempre estremamente attento all’argomento per il benessere degli alunni.