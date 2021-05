Faccia a faccia a Sona tra cittadini, sindaco e amministratori a seguito di una lettera apparsa sul Baco

Il 12 aprile scorso alla redazione del Baco è arrivata una lettera scritta da un residente nel nostro Comune, nella quale lamenta la scarsa attenzione dell’attuale amministrazione verso Sona capoluogo, per quanto concerne opere sociali e urbanistiche soprattutto, opere riservate invece, secondo lui, alle altre frazioni del Comune.

In particolare, descrive la situazione che affligge la via nella quale risiede, cioè via Fusara, una delle principali vie di accesso al paese: strada dissestata, priva di dissuasori di velocità (i mezzi sfrecciano ad alte velocità in questo tratto, e non solo), mancanza di marciapiedi, assenza di strisce pedonali e illuminazione adeguata. Una totale mancanza di sicurezza, insomma, per chi necessita di recarsi a piedi in piazza a Sona, da quella zona.

Dopo la pubblicazione della lettera sul nostro sito e sui nostri canali social, il sindaco Mazzi, attraverso un commento scritto a risposta alla segnalazione di Riccardo Piana (l’autore della lettera), ha spiegato che quella strada, essendo provinciale, non può essere oggetto di interventi da parte del Comune, almeno senza autorizzazione; il sindaco ha poi invitato i residenti in municipio, per spiegare quali ragioni stiano dietro ad alcune scelte dell’amministrazione, e per avere un confronto di persona.

Così, il 23 aprile scorso, presso l’ex canonica di Sona, si è svolto l’incontro sopra citato alla presenza del sindaco Gianluigi Mazzi e degli assessori Roberto Merzi ed Elena Catalano, in rappresentanza dell’amministrazione comunale, e di quattro cittadini residenti a Sona: Barbara, Lucia, Mattia e Riccardo, quest’ultimo autore della lettera inviata al Baco.

Il sindaco Mazzi prende la parola per fare una piccola premessa sul territorio di Sona, evidenziando quanto sia un Comune molto esteso, formato da quattro comunità che “urlano” ognuna la propria identità: una situazione del tutto particolare quindi, non avendo un capoluogo vero e proprio, a differenza di altri Comuni. Il sindaco prosegue dicendo che per l’amministrazione questa è anche l’occasione per spiegare come funzionano alcune scelte.

“Quello delle piste ciclopedonali – spiega il sindaco Mazzi – è un problema che si è evidenziato maggiormente ora, in un momento storico in cui abbiamo scoperto che dobbiamo e possiamo passeggiare anche vicino a casa, godendo comunque di bellissimi paesaggi. In questo periodo, abbiamo avuto tutta una serie di richieste di piste ciclopedonali, che poi andremo a vedere e quantificare sotto l’aspetto economico e vi spiegheremo anche il perché, non possiamo soddisfarle tutte. Il problema di fondo è che amministriamo denaro pubblico; ci sono delle entrate e delle uscite e dobbiamo arrivare a pareggio di bilancio. Nel bilancio provvisionale dobbiamo comunicare quello che entrerà e quello che spenderemo, che deve essere sempre pari al valore di entrata e uscita”.

La parola passa ai residenti. “E’ chiaro a tutti – spiega Riccardo Piana – che un Comune come Sona può spendere quello che ha in pancia; l’altra cosa però chiara a tutti è che, se pur sia vero che il 50% della popolazione è di Lugagnano, notiamo che l’80% degli obiettivi sociali, economici, di viabilità, di piste ciclabili, va tutto a Lugagnano”.

Sindaco Mazzi: “Voi siete certi di questa affermazione? Avete dei numeri che dimostrano ciò?”.

Piana: “Non ho numeri, in quanto cittadino, ma sono sensazioni; comunque, a parte questo, non è da quest’anno che richieste come il marciapiede, dossi stradali, piste ciclabili, arrivano al Comune. Oggi sicuramente le richieste saranno aumentate in questo senso, vista la situazione. Però raggiungere il centro del paese in sicurezza per noi rientra fra le priorità. Si sono mosse in questo senso tante persone: comitati, associazioni anche trasversali come ad esempio il Piedibus, ma ci sono dei problemi che sono presenti da almeno dieci anni e cioè da quando questo esiste. Non ci sono attraversamenti pedonali, né in Via Fusara, né in Via Discesa Chiesa: il problema non è nato adesso, il problema è presente da molto. Il pensiero dell’amministrazione non dovrebbe essere solo quello di dire: ho dieci e devo spendere dieci, ma deve anche spendere in maniera funzionale, godibile per tutta la comunità. Parliamo di illuminazione, attraversamenti pedonali, quindi sicurezza pura, opere di primaria importanza. Continuiamo a lottizzare in quelle zone senza parcheggi, dissuasori, senza sicurezza; questo è preoccupante. Poi noto delle spese di altro genere e mi chiedo: ma se c’è margine per fare alcune cose come le cabine del telefono adibite a book-sharing, trovo difficile accettare che non vengano eseguite altre opere. Le cabine per me sono di secondaria importanza, e non perché la cultura non sia da valorizzare, ma perché la biblioteca di Sona credo sia la meno frequentata della provincia di Verona”.

A questo punto segue uno scambio di battute fra Mazzi e Piana sulla questione che la biblioteca di Sona sia la meno frequentata della provincia o no, con il sindaco che chiude il discorso dicendo che bisognerebbe portare dati oggettivi per fare affermazioni di questo tipo e Piana che conviene che forse le informazioni in suo possesso non sono del tutto corrette.

L’incontro prosegue con la proiezione su un grande schermo della mappa di Sona, e con l’aiuto dell’assessore Merzi, il sindaco illustra la situazione delle strade oggetto della lettera.

Sindaco Mazzi: “Il Comune di Sona ha due strade provinciali, la SP26, quella che da Bussolengo va a Sommacampagna, e la SP54 che, da Via Fusara, attraversa il centro di Sona e scende all’altezza del ristorante ‘El Bagolo’, su Via Molina. Queste due strade non sono di nostra competenza e la provincia non fa e non investe su marciapiedi e piste ciclabili, investe solo su rotonde, contribuendo con il 50% dell’importo del lavoro. Alla nostra richiesta di fare il marciapiede, la risposta della provincia è stata negativa; abbiamo chiesto degli attraversamenti pedonali, nell’occasione di asfaltature, ma niente, ci hanno detto che erano troppo pericolosi. Abbiamo allora provato a chiedere questo: considerato che ci sarà una futura lottizzazione in zona, possiamo attraverso un accordo di programma, pagarci un marciapiede? Che può andare dal cimitero, per arrivare indicativamente fino a Villa Eire? Risposta: lo pagate voi, presentate il progetto e facciamo le valutazioni del caso. Ci hanno però sollevato un problema: essendo strada in discesa, c’è un problema di acque meteoriche; vogliono che il marciapiede, che noi abbiamo proposto sulla sinistra, salendo, venga dotato di un sistema di bocche da lupo e caditoie che permettano di assorbire l’acqua che in questo momento finisce nel canale di scolo lungo il boschetto. Quindi un’opera che non costa più 800/850 euro al metro, ma che andrebbe a costare il doppio. Nell’accordo di programma dovremmo disporre quindi di circa 100mila euro per fare un breve pezzo di marciapiede di 600/700 metri. Capite quindi che abbiamo un limite che è di natura territoriale, questo è il grande problema. Quando nel post che ho pubblicato su Facebook, ho scritto ‘dateci una mano’, è perché questo incontro può essere utile affinché l’amministratore locale possa, ad un livello superiore, in questo caso la provincia, denunciare che ci sono delle residenze sprovviste di marciapiede e che è nostro desiderio far arrivare i cittadini in sicurezza, in paese. Mi fa piacere questo incontro perché anche attraverso una raccolta di firme, possiamo rafforzare il concetto che ci preme: una strada che necessita di aver un marciapiede per poter arrivare fino al paese”.

Il sindaco, sempre attraverso la mappa, illustra il percorso del marciapiede che da circa un anno e mezzo viene proposto dall’amministrazione alla provincia, e tutte le problematiche che sono legate in particolare alla lottizzazione per cui sarebbe “giustificato” in quanto le opere di questo tipo devono essere sempre realizzate nei pressi di una lottizzazione.

Il principale problema è che in questo momento il mercato immobiliare è fermo e quindi il lottizzante ha espresso la volontà di vendere prima in altre zone e poi di vendere nella zona interessata dall’intervento. Il Comune ha provato anche a proporre questo: la provincia ogni anno effettua dei bandi per la realizzazione di rotonde e l’amministrazione ha comunicato di non essere interessata alla realizzazione di una rotonda per il momento, ma ad un marciapiede. Ha quindi proposto che venga finanziato il 50% del lavoro, come avviene per le rotonde. Se non verrà finanziato, le spese dovranno essere sostenute dal Comune, con un costo di circa 100mila euro; l’alternativa è aspettare il completamento della lottizzazione.

Il sindaco poi presenta tutta una serie di richieste di piste ciclopedonali e marciapiedi da parte di cittadini, che ad oggi sono sul tavolo del Comune, con i relativi costi. Durante questa presentazione i residenti presenti, si chiedono come sia possibile che alcune lottizzazioni siano sorte in zone del tutto inadeguate, prive di servizi essenziali, come ad esempio parcheggi o marciapiedi appunto.

L’assessore Merzi spiega che molte delle lottizzazioni che presentano criticità, in realtà sono “aree di completamento”: una volta non c’era l’attenzione che oggi è riservata all’urbanistica e alla salvaguardia del territorio e quindi si verificava di frequente che un terreno agricolo diventasse edificabile senza particolari verifiche, andando di fatto a creare edificazioni diffuse che hanno generato a loro volta un aumento del carico urbanistico, in zone non idonee. Merzi prosegue dicendo che questo non deve rappresentare una scusante, ma serve per capire come purtroppo l’urbanistica è stata latitante nel tempo e non ci ha permesso di sviluppare dei paesi a misura d’uomo.

“Visto che il problema principalmente sono i soldi e se questo marciapiede si farà, passerà comunque molto tempo – interviene Barbara – il problema ad oggi rimane; su quelle due strade soprattutto, quella che sale dalla località Valle, e quella da via Fusara, un grosso problema è rappresentato dalla velocità delle auto. Bisognerebbe trovare il modo per far rallentare i mezzi: con dei dossi, dei dissuasori, che mi sembra un investimento più economico e veloce, e che ci permette di non venire investiti quando transitiamo a piedi su quella strada”.

L’assessore Merzi risponde che il Comune ha richieste per dossi artificiali per i prossimi quindici anni: ci sono sessanta, settanta richieste attualmente. Il problema è che possono essere posati solo in alcune circostanze e nelle due strade oggetto di interesse non possono venire installati, la provincia non lo permetterebbe mai anche perché su alcune arterie non sono consentiti dallo stesso codice della strada.

A questo punto del confronto seguono tutta una serie di proposte sia da parte dei cittadini presenti, veramente volenterosi di trovare una soluzione anche “provvisoria”, in attesa di opere più strutturate, sia da parte dell’amministrazione, snocciolando punto su punto quello che potrebbe essere fatto, e soprattutto consentito: si ragiona su autovelox fissi, su restrizione di carreggiata, su un periodo di presenza fissa dei vigili con autovelox, e altre cose.

Lucia, una delle residenti presenti alla riunione, interviene facendo presente che il problema grosso di sicurezza in quel tratto di strada, è percorrerla a piedi fino a via Monte Ortigara, dove poi si potrebbe svoltare e proseguire fino al paese, in sicurezza. Basterebbe un semplice marciapiede per quel tratto, dice, che è il più pericoloso e che va dalla sede di Silmec fino a Villa Eire. Mazzi e Merzi, aiutati dai mappali proiettati sullo schermo, ragionano sul fatto che forse lo spazio per spianare e mettere dello stabilizzato è presente e potrebbe essere fattibile. Si ragiona anche su dove, in linea teorica, andrebbero fatti degli attraversamenti pedonali per costringere le auto a rallentare.

Sindaco Mazzi: “Abbiamo capito quale potrebbe essere il suggerimento che ci portate al tavolo; analizzeremo le effettive proprietà dei tratti interessati e soprattutto la fattibilità, sia nella versione ‘economica’ che sarebbe quella di spianare, pulire e mettere lo stabilizzato, che una versione più strutturata come un marciapiede: questo ultimo ha tempi più lunghi, quindi la prima potrebbe essere la soluzione più immediata. Se voi siete d’accordo noi ci prendiamo una ventina di giorni per fare le nostre analisi, considerazioni; vi convochiamo e ci sediamo assieme al tavolo, convocando anche i tecnici a questo punto, così affrontiamo il caso con qualche elemento in più”.

L’argomento si sposta poi su via Discesa Chiesa, altra strada dove la velocità dei mezzi è decisamente elevata. I cittadini, infatti, evidenziano come soprattutto all’altezza dell’incrocio con via Risorta, rappresenti un punto critico per chi è a piedi. Qui purtroppo, considerata la ridotta larghezza della carreggiata, si discute sul fatto che l’unica soluzione è limitare la velocità delle auto; la realizzazione di una pedana, all’altezza dell’incrocio potrebbe rappresentare una soluzione valida.

Sindaco Mazzi: “Alla luce di tutte le cose dette, vediamo cosa si può fare concretamente. Consentitemi di fare la politica dei piccoli passi, permettetemi di darvi una prima soluzione che possa operare un segnale in tempi relativamente brevi, verificando dove è fattibile fare le cose e dove non lo è, spiegandovi anche il perché e successivamente costruirci qualcosa in più. Tenete presente poi, che nel momento in cui elaboriamo una possibile soluzione, dovrò comunque condividerla con la provincia perché è la responsabile della strada. Io direi di seguire questa procedura affinché abbiate delle risposte concrete e non cose inventate. Questo è l’impegno che prendo”.

Piana: “Quando prima accennava alla politica dei piccoli passi, cioè facciamo un primo intervento per poi andare a completare un’opera in un secondo momento, va benissimo. Quello che vorremo è una promessa da parte sua, il più formale possibile, che anche la parte strutturale che andrebbe fatta in un secondo momento, verrà eseguita o messa almeno in preventivo, perché il problema della sicurezza rimane, e tutti ne siamo interessati, chi più chi meno. Noi qui presenti, facciamo tutti parte del Piedibus di Sona, ci spendiamo per volontà a far parte in maniera attiva di una comunità, oltretutto per accompagnare i bambini a piedi, con il beneficio che ci sono meno macchine in giro. Il punto è: riusciamo ad ottenere una promessa di impegno anche sulla fase successiva? È possibile questo?”.

Sindaco Mazzi: “Io le dico questo, anche per farle capire il tipo di risposta che voglio darle da amministratore: io non posso promettere nulla, però vi faccio sedere al tavolo, insieme affrontiamo la situazione e decidiamo insieme cosa si può fare e cosa no; se quel percorso su cui abbiamo discusso oggi è fattibile, lo facciamo nel giro di qualche mese, tenendo presente che siamo nella pubblica amministrazione. Mi piacerebbe faceste un’esperienza di tipo amministrativo, e sono sicuro che vi arrabbierete anche voi e capirete quanto sia complicato, e non perché le cose le complicherò io, ma perché capirete quanto sia problematica la gestione e le norme che regolano le strade a seconda che siano regionali o comunali. Quando vengo attaccato, io sono permaloso, ho questo difetto lo ammetto, su alcune situazioni dove capisco che c’è una mancanza di informazione, che sono attacchi gratuiti, non pensati, mi dispiaccio molto e non riesco attraverso lo strumento social a rispondere; preferisco incontrare le persone confrontandomi sui fatti e non sulle parole, che poi è l’unico strumento efficace. Il fatto di poter provare l’esperienza di amministrare credo sia la cosa più bella; tra l’altro parlo a delle persone eccezionali perché dedicate il vostro tempo ad un servizio che non vi è stato imposto, ma lo fate con amore per i vostri figli, il vostro territorio e tutta la comunità, quindi sto parlando con delle signore persone e porto grande rispetto per tutti voi”.

A questo punto, dopo quasi due ore di dibattito, chiedo alle parti se si ritengono soddisfatte, se è andata come pensavano.

“Secondo me – risponde Piana – è andata bene perché riuscire a parlare è sempre positivo, anche se ci sono pareri discordanti penso sia sempre utile e costruttivo confrontarsi; oltretutto mi sembra che ci sia la volontà di venirsi incontro attraverso delle prime valutazioni. Se c’è impegno alla base, è un’ottima partenza, ci auguriamo che ci siano le condizioni per fare le cose. Quello che serve è la volontà, un’idea che possa funzionare e la voglia di portarla avanti. Io personalmente sono contento”.

Barbara: “Io sono contenta perché non sapevo che questi problemi fossero sul tavolo già da tempo, per cui il fatto di riuscire a trovare una soluzione palliativa nell’immediato, o quasi, secondo me è molto positivo, anche perché per me il problema sicurezza rimane prioritario”.

Lei sindaco? Soddisfatto? “Sì, abbiamo qui quattro cittadini che non rappresentano sé stessi o le proprie esigenze personali, ma una parte della comunità, quindi quello che portano a nostra conoscenza sono cose che a volte sono note, altre volte non lo sono, perché devo dire che se per via Fusara stavamo già lavorando, per via Piè di Colle no, sono sincero; avevamo fatto alcuni ragionamenti sull’incrocio con via Risorta, ma nulla di più. Con questo incontro quindi cogliamo un segnale importante e ciò che avete portato alla nostra attenzione inizierà da questo momento ad essere ragionato. Via Piè di Colle non è una strada provinciale, quindi se troviamo la modalità e destiniamo delle risorse, potremo essere protagonisti delle nostre scelte. Ritornando alla provinciale invece, spero che questi anni passati a ‘preparare il terreno’, induca la provincia ad intraprendere delle scelte, al di là del fatto che dicano che i marciapiedi non li fanno. Per concludere, mi auguro che questi incontri svolti di persona avvengano più spesso e sempre meno sui social: dico sempre che il vero controllore, la vera opposizione intesa come alternativa all’amministrazione, è Il Baco da Seta perché è un giornale che viene utilizzato da molti cittadini per arrivare ad evidenziare i propri malesseri o le scelte scellerate dell’amministrazione e diventa per noi uno strumento di lettura e di valorizzazione. A volte si scrivono cose che io non ritengo corrette, ma altre volte ci sono cose che hanno cambiato anche le scelte amministrative. Colgo anche l’occasione per dire, in merito alla polemica delle cabine telefoniche, che ci teniamo molto alla cultura e comprendo che queste scelte, che sono di tipo politico, siano criticabili e ce ne assumiamo la responsabilità”.

L’assessore Elena Catalano, interviene per fare una precisazione in merito proprio alle cabine adibite a book-sharing: “Volevo solo sottolineare il fatto che all’interno di esse non c’è solo la possibilità di scambiarsi libri, ma sono conservate ad esempio anche le mappe turistiche e altro materiale informativo del nostro territorio, utile a turisti, ciclisti ecc. In questo momento il Comune non ha un ufficio preposto per dare informazioni di questo tipo ai turisti, e considerato che erano notevolmente in aumento, prima dell’avvento Covid, pensiamo che fornire un servizio, per quanto piccolo, sia utile e crei indotto per il territorio. Magari non è determinante, però ci sono vari aspetti che vanno considerati e che ci portano a fare delle scelte”.

Sono state due ore parecchio intense, ma pregne di contenuti concreti. Soprattutto si è percepita la volontà di agire da entrambe le parti, che si sono confrontate con rispetto, portando ognuna le proprie ragioni ma sempre con l’intento di andare incontro all’altro e non di ostacolarlo a prescindere. La prova tangibile di come i social non possano assolutamente essere considerati sostituti di un confronto in presenza ma anzi, spesso, tirino fuori il peggio di tutti noi.