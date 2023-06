“EvenTogo”. Sabato alla Casa di Alice a Lugagnano un evento per (ri)scoprire la missione e il senso di comunità

Un evento per il Togo, ossia un’occasione per unire musica, convivialità, fotografia, divertimento e racconti missionari con il tanto prezioso quanto importante scopo di raccogliere fondi per la scuola “Cuori Grandi” di Amakpapé, il villaggio togolese dove negli ultimi tre anni a turno si sono recati diversi giovani e giovanissimi del Comune di Sona per vivere un’esperienza missionaria.

L’evento è organizzato dai ventenni Andrea, Chiara, Giovanni, Diletta, Antonio e Lorenzo, che hanno già vissuto un’esperienza missionaria in questo villaggio nel cuore dell’Africa.

L’evento si tiene sabato 1 luglio la Casa di Alice a Lugagnano, in via Kennedy 15, che diventerà uno straordinario contesto di solidarietà e comunità, in cui a partire dalle ore 17.00 verranno organizzati giochi africani per bambini e ragazzi e sarà possibile ammirare la mostra fotografica delle missioni che da Lugagnano giungono in Togo, Argentina, Albania, Sierra Leone, Guinea e Ghana.

L’evento di sabato ricalca l’idea alla base della serata ConcerTogo organizzata lo scorso inverno: fare beneficenza, divertendosi. Il contesto sarà, tuttavia, più dinamico rispetto al precedente, essendo previsti punti adibiti a bere e mangiare e bancarelle presso cui si potranno comprare astucci, borse e statuine togolesi, sempre per contribuire al progetto “Cuori Grandi”.

Dalle ore 18.00 seguirà un momento conviviale a offerta libera, all’insegna dello spirito di condivisione. Dalle ore 20.00 inizierà il concerto dal vivo, accompagnato da una serie di testimonianze missionarie, tra cui anche quella del nostro don Giovanni Bendinelli. Le band e i solisti che si esibiranno sono i 4 Staps, Free Redemption, Alessia Bertoncelli, The Red Hoods, Sengali, The Ugly Ducks.

L’evento, organizzato anche grazie al contributo del gruppo scout e di missionari laici comboniani, sarà una vera e propria finestra sul mondo, permettendo alla cittadinanza di diventare comunità e di cogliere momenti di preziosa bellezza, che non si manifestano solo nell’aiuto e nella carità, ma anche nel far conoscere le attività missionarie.

“EvenTogo” è aperto a tutta la cittadinanza, anche se è consigliato effettuare la prenotazione per i momenti conviviali al fine di facilitare l’organizzazione della serata. Per maggiori informazioni è possibile scansionare il QR Code nel volantino scaricabile a questo link.