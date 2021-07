“E…stiamo Insieme”: In piena attività il Piano Estate della scuola di Sona

Hanno preso l’avvio il 28 giugno le attività del “Piano estate” dell’Istituto Comprensivo Virgilio di Sona, con i laboratori “Coding, Amico Robot e Penna 3D” e “Musica Estate-Musica per la Pelle”, che si sono svolti tutti i giorni fino al 2 luglio.

Ora le alunne e gli alunni sono impegnati in due settimane intensive, mattina e pomeriggio, di “School Camp” di lingua Inglese con docenti madrelingua. Alle attività partecipano sia gli alunni della scuola primaria che della secondaria di primo grado dell’Istituto.

“L’organizzazione di questi laboratori estivi – spiega la dirigente scolastica Maria Federici – è stata possibile grazie a un grande lavoro di squadra del personale scolastico e delle famiglie, oltre che alla disponibilità dei docenti a svolgere attività didattiche nel periodo estivo, nonostante la comprensibile stanchezza dovuta ad un anno che ha messo tutti a dura prova. Abbiamo realisticamente pensato a laboratori che potessero essere realizzati con le risorse umane e finanziarie a disposizione dell’istituto. Colgo anche l’occasione per ringraziare il Comune di Sona, dato che parte delle attività sono state realizzate grazie ad un finanziamento dell’ente locale destinato all’ampliamento dell’offerta formativa, che non era stato impiegato durante l’anno a causa dei limiti imposti dal Covid alla progettualità”.

L’Istituto ha prioritariamente sondato l’interesse delle famiglie e degli alunni. Le richieste sono state numerosissime e alcune non è stato possibile accoglierle. Le alunni e gli alunni che stanno seguendo i laboratori, individuati sulla base dei criteri deliberati dal consiglio di istituto, sono circa 140.

“Noi genitori ringraziamo la scuola e ci complimentiamo per le belle, interessanti, innovative esperienze e possibilità che sono state offerte ai nostri figli attraverso il piano scuola estivo dell’Istituto. I ragazzi sono entusiasti”, afferma Andrea Maccaccaro, una mamma rappresentante di classe.

I laboratori si tengono presso la sede della scuola secondaria Virgilio. Ogni settimana di laboratorio vede la presenza di tre gruppi di alunni: i piccoli di prima e seconda primaria, il gruppo intermedio di terza, quarta e quinta primaria e il terzo gruppo dei ragazzi della secondaria.

Nella prima settimana, dal 28 giugno al 2 luglio, le attività sono state tenute dai docenti Alberto Merlin, Beatrice Sterzi e Ilaria Aldegheri, e dal professore Fabrizio Olioso per il laboratorio di musica. Si è cercato di sfruttare il più possibile gli spazi esterni della scuola e alcune attività si sono svolte nei laboratori di informatica e nella palestra del Virgilio.

Le due settimane di “School Camp” in lingua inglese prevedono attività sia al mattino che al pomeriggio tenute da docenti madrelingua della London School di Rovereto e Castelnuovo, affiancati da studenti delle superiori con il ruolo di “helper”. La professoressa Maria Elena Lombardo e il professore Andrea Tonolli svolgono il ruolo di referenti interni di istituto e referenti Covid-19.

“Il nostro obiettivo – sottolinea la dirigente Federici – è quello di far vivere la scuola anche in estate, con attività che possano favorire il recupero di quella socialità di cui i ragazzi hanno estremo bisogno e, al contempo, permettere alle alunne e agli alunni di acquisire e sviluppare ulteriori competenze in ambiti importanti come la musica, il coding e la robotica, la lingua straniera, che sono punti di forza della nostra offerta formativa. Alle famiglie è chiesto soltanto di mettere nello zaino dei propri figli un astuccio e la merenda. A tutto il resto, al materiale necessario per i laboratori, incluso uno zainetto, un libro e una maglietta personalizzata per il campus di inglese, penserà la scuola”.

Grande collaborazione anche da parte delle famiglie per quanto riguarda l’ospitalità dei docenti madrelingua e la presenza nelle settimane del campus di studenti della secondaria di secondo grado con il ruolo di “helper”.

“Un ringraziamento particolare al presidente del Consiglio di Istituto, Mattia Pomini, per il supporto nella fase organizzativa, e alle famiglie che ospitano i docenti madrelingua. Grazie anche agli ‘helper’. Per loro è un’esperienza sicuramente formativa per la quale riceveranno un attestato e che potranno inserire nel Curriculum dello Studente alla fine della scuola secondaria di secondo grado”.