Estate, nel mondo contadino da sempre fatica e sudore della fronte ma anche la pace di serate luminose e stellate

“Nei mesi estivi il solleone rende i muri così abbaglianti che a fissarli vien sonno: tende gialle e rosse si abbassano sui negozi; il nastro di cielo che s’allunga fra due strisce parallele di tetti è una lamina di metallo rovente. Dolce è non far niente, accucciati sulle pietre roventi, respirando il caldo”.

Ada Negri

L’estate è la stagione più calda dell’anno. Al solstizio di giugno la radiazione solare giunge al culmine della sua potenza, manifestandosi con la forza del movimento espansivo e riscaldante del fuoco. Nel monotono assordante frinire delle cicale, la luce del mezzogiorno “brucia” i contorni della campagna come una fotografia sovraesposta, mentre le nubi polverose si levano lontane dalle strade bianche, sospinte dall’aria densa che preannuncia tempesta. Estate, dal latino aestas, significa “calore bruciante”.

Il sole, protagonista di questo periodo cocente, è in primis il cuore pulsante che garantisce la presenza e la continuità della vita. Madre Natura accoglie e mantiene nel suo grembo il caldo delle lunghe giornate estive donato dai raggi solari, dardi infuocati che la penetrano e la avvolgono portando a maturazione il ciclo vegetativo iniziato lo scorso autunno. Tra le fronde arboree abbondanti di verde, lo sfalcio dei fiori di fieno scaldati dal sole del meriggio, diffonde il suo profumo caratteristico trasportando i sensi in altri luoghi, in altri tempi.

Eppure, nel vecchio mondo contadino, l’arrivo della “bella stagione” significava fatica e sudore della fronte, la schiena piegata dal duro lavoro “che sospingeva da un sole all’altro” per quel poco di pane quotidiano. Durante il tempo del raccolto, la mietitura e la battitura erano le attività più impegnative di tutto il ciclo agrario, ma a questo periodo intenso seguivano anche spensierati momenti di incontro e condivisione.

L’attesa del momento in cui se tirava el fià prima delle arature per le nuove semine, culminava nei giorni di sagra. Al crepuscolo estivo che si tingeva dei colori di un tramonto infinito, la piacevole brezza serale accompagnava verso un clima di leggerezza che in una mescolanza di elementi sacri e profani, aiutava a dimenticare l’arsura delle lunghe giornate di lavoro.

La sagra paesana era “la festa” per definizione che, dopo la cerimonia religiosa, si svolgeva sul sagrato con abbondanza di cibo e divertimento. La frequenza delle feste popolari durante l’estate, non era dovuta solo alle circostanze stagionali che favorivano lo stare all’aperto, ma si riconduceva alle antiche feste del raccolto, trasposte nelle celebrazioni in onore della Madonna e dei santi Patroni.

Nella società romana arcaica, per esempio, ogni circostanza significativa della vita agricola era accompagnata da un atto sacro che aveva luogo davanti al tempio: il dies festus. Il giorno di festa costituiva uno spazio temporale che si distaccava dallo scorrere abituale degli eventi ed era caratterizzato da processioni e offerte di ringraziamento agli dei, seguiti da abbondanti banchetti e giochi (ludi).

Come suggerisce il nome, la sagra era una “festa sacra” e il lieto (e lauto) pasto ne assumeva altrettanto carattere. Intimamente strutturate secondo i cicli delle stagioni, le comunità contadine usavano ringraziare per i doni ricevuti dalla terra riconoscendo nella Natura una fonte di sostentamento e l’approccio al pasto in sé, costituiva già un atto dotato di valenza rituale.

La condivisione del “cibo delle feste”, migliore dal quotidiano per qualità e per quantità (“far sagra” è ancora oggi sinonimo di abbondanza a tavola), apriva gli animi all’essere ospitali, consolidava il senso di appartenenza e costituiva nel contempo un clima propizio all’incontro con il sacro.

Nella cultura contadina la sagra era anche la festa del ritorno: “Un paese vuol dire non essere soli, sapere che nella gente, nelle piante, nella terra c’è qualcosa di tuo, che anche quando non ci sei resta ad aspettarti” (Cesare Pavese). Il ritorno alla parentela e alle proprie radici identitarie, che nelle sagre si esprimevano nel banchettare con i prodotti tipici del luogo, così come nella partecipazione alle discipline ludico sportive (a questo proposito, la tradizione veneta enumera una serie di sport e giochi rappresentativi delle antiche sagre del territorio, come lo s-cianco, il tiro alla fune, le corse coi sacchi, le bocce, l’albero della cuccagna, tanto per citarne alcune).

Negli ultimi sessant’anni il progresso tecnologico ha contribuito all’innalzamento dei livelli di benessere, ma ha progressivamente aumentato la distanza dai cicli naturali con un conseguente allontanamento dalle proprie radici. Tuttavia, con la valorizzazione degli elementi originali delle sagre, è ancora possibile conservare la memoria dei valori storico-culturali che contraddistinguono una determinata comunità: nelle tradizioni è custodita l’esperienza delle generazioni precedenti, di coloro che (spesso con immense tribolazioni) hanno conferito al territorio l’impronta che ancora oggi possiede.

Accompagnato dal sottofondo della fisarmonica, il rosso intenso delle albe e dei tramonti estivi fa da cornice alle brevi notti stellate, e mentre il cammino del sole prosegue verso l’equinozio d’autunno, le sagre riaprono una momentanea finestra sui valori reali di una stagionalità perduta. Che i fuochi d’artificio vogliano, in fondo, rievocare quelle fiaccole con cui un tempo si attraversavano i campi per festeggiare la fertilità della terra e l’arrivo dell’estate?

Nella foto, “Summer”, Emile Claus, 1893.