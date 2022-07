Estate a Sona: Giovedì nel parco di villa Trevisani la commedia brillante “Guai in vista all’albergo Bellavista”

Prosegue in questa caldissima estate la rassegna teatrale e musicale organizzata dal Comune di Sona.

Giovedì 21 luglio a Sona è il turno di una commedia brillante dal titolo “Guai in vista all’albergo Bellavista”, con la compagnia teatrale “Amici Teatro dell’Attorchio”.

All’albergo Bellavista posto c’è per il turista e per chiunque di passaggio fa una tappa del suo viaggio, e qualsiasi sconosciuto dalla Fanni è benvenuto: lei di certo non indaga, l’importante “l’è che i paga!”.

Che sia solo oppure in coppia, stanza singola o la doppia, con la pioggia o con il sole è proprio quello che ci vuole per sanar le ossa e il cuore con un po’ di buonumore! Per far fanghi e riposare o per farsi maritare, e per chi spesso ritorna solo per metter le corna. Cortesia e discrezione dell’albergo son blasone, ma rimangono sconcertate le persone qui alloggiate: ci son grossi guai in vista all’albergo Bellavista!

L’esilarante appuntamento con la commedia a Sona si tiene nel parco di Villa Trevisani giovedì 21 luglio alle ore 21. Evento gratuito, prenotazione a questo link https://comune.sona.vr.it/agenda…/1329209/state-sona-2022.