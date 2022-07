Estate a Sona: Giovedì a San Giorgio in Salici lo spettacolo musicale “Un viaggio senza tempo per le strade di Parigi”

Prosegue in questa caldissima estate la rassegna teatrale e musicale organizzata dal Comune di Sona.

Giovedì 28 luglio a San Giorgio in Salici è il turno dello spettacolo musicale “Un viaggio senza tempo per le strade di Parigi“.

Quello che va in scena è un concerto che ci accompagnerà in un viaggio itinerante per le strade della Ville Lumière nella storia: rivivremo sia la spensieratezza dei bistrot parigini che le ombre della città, guidati dalla voce di Passepartout Chiara Dal Molin e dai suoi musicisti Pier Brigo, Nereo Fiori e Gianni Tomazzoni.

Lo spettacolo musicale si tiene nel campo sportivo parrocchiale di San Giorgio in Salici giovedì 28 luglio alle ore 21. Evento gratuito, prenotazione a questo link https://comune.sona.vr.it/agenda-smart/1329209/argomenti/4692.