Estate a Sona: Giovedì a San Giorgio in Salici la commedia “La Dieta”, con la compagnia teatrale ArteFatto

Prosegue in questa caldissima estate la rassegna teatrale e musicale organizzata dal Comune di Sona.

Giovedì 30 giugno è il turno di una commedia brillante dal titolo “La Dieta”, di Fabrizio Piccinato, con la compagnia teatrale ArteFatto. Tra risate, gag e improbabili gruppi di auto-aiuto, gli aspiranti magri scopriranno presto che non sempre le cose sono quello che sembrano. “Con il brucia grassi dimagriscono anche i sassi” è lo slogan con cui la Smagril attira nuovi clienti.

La commedia si tiene alle ore 21 nel campetto parrocchiale di San Giorgio in Salici, in via Celà.

L’ingresso è gratuito ed è consigliata la prenotazione all’indirizzo comune.sona.vr.it/agenda…/1329209/state-sona-2022