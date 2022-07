Estate a Sona: Giovedì a Palazzolo la commedia “Vorrei la pelle nera”, con la compagnia teatrale Polvere Magica

Prosegue in questa caldissima estate la rassegna teatrale e musicale organizzata dal Comune di Sona.

Giovedì 7 luglio a Palazzolo è il turno di una commedia brillante dal titolo “Vorrei la pelle nera”, con la compagnia teatrale “Polvere Magica” proprio della frazione, che quindi gioca in casa.

La commedia racconta una nuovissima puntata sulla fortunata saga delle sorelle Stramassi (leggi qui la recensione del Baco in occasione della prima). Giannina, la figlia di Ilde, dopo essere andata a fare l’Erasmus a Roma, torna a casa dimenticando come si parla in dialetto, ma portandosi appresso un fidanzato di nome John. Nessuno lo conosce e tutti cercano di scoprire chi è, cominciando da Don Fulgenzio, il sostituto di Don Giacinto, ma il mistero rimane.

La commedia si tiene alle ore 21 in piazza Vittorio Veneto. L’ingresso è gratuito ed è consigliata la prenotazione all’indirizzo https://comune.sona.vr.it/agenda-smart/1329209/argomenti/4686.