Estate a Sona: Giovedì a Palazzolo il concerto “Per le strade di New Orleans” con la Storyville Jazz Band

Prosegue in questa caldissima estate la rassegna teatrale e musicale organizzata dal Comune di Sona. Giovedì 4 agosto a Palazzolo è il turno del concerto “Per le strade di New Orleans” con la Storyville Jazz Band.

Nata a Verona nel 1986, la Storyville Jazz Band si è affermata ad alto livello tanto che il quotidiano La Repubblica ha scritto che “La Storyville Jazz Band è ritenuta una delle più prestigiose formazioni di jazz tradizionale italiane”. Invitata a vari festival ha partecipato a Eurofestival di Ivrea, Rassegna di San Marino, Udine Jazz, Verona Jazz, Festival di Jazz di Stresa, San Raphael (Francia). Partecipa su RAIUNO a “Jazz in diretta” di Adriano Mazzoletti, su Europa Radio di Milano ed in televisione per Mediaset a “30 ore per la vita”.

Lo stile della Storyville Jazz Band è tendenzialmente legato al New Orleans degli anni venti ma si apre volentieri allo swing del decennio successivo. Il pregio della formazione è quello di una solida preparazione tecnica e di una corretta rivisitazione filologica.

Quella che va in scena a Palazzolo è l’ultima proposta musicale in ordine di tempo si intitola “Per le strade di New Orleans”, che si prefigge di far rivivere, nella fedeltà e nel rispetto delle origini, la musica suonata e ballata nelle vie di New Orleans nella prima parte del ‘900.

Componenti della Storyville Jazz Band sono Marco Pasetto (clarinetto e sax soprano), Giorgia Gallo (voce e gran cassa), Sandro Gilioli (tromba), Giordano Bruno Tedeschi (trombone), Renato Bonato (banjo), Mario Cracco (basso tuba) e Gino Gozzi (washboard e batteria).

Lo spettacolo musicale si tiene in piazza Vittorio Veneto a Palazzolo giovedì 4 agosto alle ore 21. Evento gratuito, prenotazione a questo link https://comune.sona.vr.it/agenda-smart/1329209/argomenti/4692.