Estate a Sona: Giovedì a Lugagnano la commedia “E’ tutta una farsa”, con la compagnia teatrale La Graticcia

Prosegue in questa caldissima estate la rassegna teatrale e musicale organizzata dal Comune di Sona.

Giovedì 14 luglio a Lugagnano è il turno di una commedia brillante dal titolo “E’ tutta una farsa”, con la compagnia teatrale La Graticcia.

Un finto furto, solo per truffare l’assicurazione, è il pretesto per una serie di equivoci e sfortunate coincidenze, sono quello che ci aspetta nella serata dedicata alla commedia.

Guidata dall’attore e regista Giovanni Vit (nella foto), la compagnia teatrale La Graticcia vede al suo interno numerosi ex attori de La Barcaccia uniti dalla voglia di continuare il viaggio sulla scena intrapreso diversi anni fa, oltre a nuovi volti che hanno scelto di mettersi in gioco in questa avventura.

La commedia si tiene alle ore 21 presso il parco Conti in via Colombo a Lugagnano. L’ingresso è gratuito ed è consigliata la prenotazione all’indirizzo comune.sona.vr.it/agenda-smart/1329209/argomenti/4690.