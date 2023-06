“E…state a Sona”, a luglio quattro appuntamenti nelle quattro frazioni, per tutti i gusti

Anche questa estate, nel segno della continuità, il settore cultura del Comune di Sona ha organizzato la rassegna “E…state a Sona”, che propone quattro appuntamenti di teatro e musica, ogni giovedì del mese di luglio.

“Nonostante le recenti elezioni amministrative e la riorganizzazione del settore cultura dovuta al pensionamento della sua responsabile – spiega il neo assessore alla cultura Paolo Bellotti (nella foto di Mario Pachera) – abbiamo voluto organizzare almeno un evento in ogni paese, ogni settimana di luglio, perché in estate vogliamo che la cultura entri nelle case in modo gioioso, divertente e con artisti di ottimo livello”.

Ognuno dei quattro spettacoli proposti ha una caratteristica specifica. Si inizia giovedì 6 luglio presso il parco di Villa Trevisani a Sona con la Junior Company di SpazioMio Teatro con i suoi talentuosi ragazzi e ragazze che presentano “The King”, per poi passare giovedì 13 luglio a San Giorgio in Salici ad un divertentissimo e sempre originale spettacolo di Artefatto Teatro: “Amando Lear”.

Il terzo appuntamento sarà invece tutto musicale, giovedì 20 luglio nella cornice della piazza di Palazzolo, con la musicista Lisa Agnelli che presenta “Pop Rock Concert”, per chiudere poi giovedì 27 luglio a Lugagnano con una compagnia, che è sempre garanzia di risate, l’Associazione Amici Teatro dell’Attorchio con la commedia “Camera a ore”.

“Un doveroso ringraziamento alla mitica Raffaella Tessaro responsabile da tanti anni del Settore Cultura e che adesso si gode la pensione – conclude l’assessore Bellotti – e un grande in bocca al lupo a Marika Poggese che proseguirà questo cammino con me, con Elisa Melloni, Irene Canzan e Alessandro Boretti. Vi aspettiamo!”.