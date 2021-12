Esposto alla Prefettura della Lega di Sona contro la delibera sull’integrazione della Commissione agricoltura

Che succede? La narrazione del Consiglio comunale dello scorso 23 novembre non sembra arrestarsi, dato che il copione politico viene scritto anche al di fuori delle mura della sala consiliare.

Attraverso un comunicato trasmesso dal gruppo consiliare leghista alla redazione del Baco viene annunciata la prima mossa di quella “guerra nella giungla” dichiarata dal Consigliere di minoranza Gaspare Di Stefano contro la maggioranza del sindaco Mazzi.

A detta del gruppo leghista quella del consiglio comunale è stata “una delle pagine più buie della storia politica di Sona”, in quanto quattro franchi tiratori della maggioranza hanno agito attraverso “un’intromissione fraudolenta in una nomina che spetta istituzionalmente alla minoranza”.

Riavvolgiamo il nastro: la Lega, che conta quattro consiglieri su cinque di minoranza, ha candidato Egidio Roviaro, mentre Nicolò Ferrari di Verona Domani ha indicato Michele Bianchi; solo uno poteva essere eletto membro della Commissione agricoltura. La maggioranza, d’altro canto, ha candidato i due componenti che le spettavano “di diritto”: Marco Andreis e Andrea Venturelli.

Il copione politico originale non prevedeva l’intromissione della maggioranza nei voti della minoranza, pertanto il finale atteso era a favore di Roviaro con quattro voti, mentre Bianchi si sarebbe dovuto aggiudicare un voto solo. Tuttavia, qualcuno ha voluto riscrivere la sceneggiatura, aggiungendo il ruolo di quattro franchi tiratori nella maggioranza.

L’esito è stato, dunque, il seguente: Roviaro si è aggiudicato tre preferenze, mentre Bianchi sei. Ecco qui il casus belli: “La maggioranza si è scelta tutti e tre i soggetti da inserire nella Commissione Agricoltura – si legge nel comunicato –, contravvenendo alle più elementari regole democratiche”. Il gruppo leghista ha quindi presentato “un esposto alla Prefettura di Verona, chiedendo l’annullamento della delibera consigliare”.

Nonostante si tratti di una mera controversia politica, non è stato disatteso il regolamento consiliare, non sono state registrate irregolarità amministrative o normative, il segretario comunale Emilio Scarpari non ha sollevato perplessità o rilevato anomalie nella procedura di votazione. Pertanto, sarà interessante osservare come la giurisprudenza accoglierà o risolverà il nodo politico.

Il comunicato leghista, inoltre, si scaglia pesantemente contro “il recidivo Maurizio Moletta, che da circa un anno è passato in maggioranza (con un vertiginoso salto della quaglia, NdR), e Nicolò Ferrari, eletto nella lista di opposizione Progetto Comune (oggi Verona Domani per Sona, NdR), che vota sempre con la maggioranza pur dichiarandosi in minoranza”, a causa del loro trasformismo e del tradimento del mandato verso i propri elettori.

Ma c’è un ma, ovvero un elemento di cui non vi è traccia nel comunicato e che potrebbe cambiare le carte in tavola. Torniamo ai numeri.

Il consigliere Vanna Ghini con il Presidente del Veneto Luca Zaia. Sopra, il consigliere della Lega di Sona Di Stefano.

Dato che Roviaro ha ottenuto tre preferenze e i consiglieri della Lega sono quattro, la fuga di questo voto non è difficile da individuare: al Consiglio del 23 novembre la neo-eletta Vanna Ghini della Lega rimase al proprio posto dopo che i leghisti Di Stefano, Pesce e Tortella ebbero abbandonato l’aula.

Per di più, contattata dal Baco, Ghini ha confermato di prendere le distanze da questo comunicato, specificando di non aver firmato l’esposto alla Prefettura di Verona e di preferire concentrarsi politicamente su proposte costruttive per il territorio.

