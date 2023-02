Esclusiva del Baco. Incontriamo i Pooh a Sanremo: “Ecco perché siamo tornati a suonare assieme”

Grazie al fatto che spesso capita di vedersi a Verona, arriva alla redazione del Baco la disponibilità di concederci i Pooh per un’intervista esclusiva.

Ed è così che fissiamo l’incontro in un albergo di Sanremo dove ci troviamo per il Festival con il più longevo e famoso dei gruppi italiani, esibitosi martedì sera all’Ariston. Con uno strascico di perplessità in quanto durante l’esibizione Roby Facchinetti, cantante e tastierista del gruppo, ha incontrato pesanti difficoltà nell’esecuzione di notissimi brani, che sono caratterizzati da registri altissimi che solo una voce benedetta dal Dio delle estensioni come quella di mister Camillo (vero nome di Roby) può, o meglio poteva, raggiungere.

Roby, visto che siamo a Sanremo e che qualche vostro collega dall’umore nero e dal nome “Blanco” ha strappato e calpestato nervosamente i fiori presenti sul palco, è cambiato qualcosa nel rapporto tra chi calca il palcoscenico e la docile natura?

Ahahah. Guarda, io abito in campagna e sono molto più spesso da te a Verona che qui a Sanremo. Ciononostante, credo di poter parlare a nome di Dody, Red e Riccardo che sono qui con me, dicendo che quando portiamo a casa i fiori, le nostre mogli, compagne o anche – non oggi ma nel passato – amanti sono sempre felici e contente. Perciò, perdonateci, ma noi un rapporto così bello non lo cambieremo mai! Mica siamo scemi (e sorride divertito, NdR)

Senti Dody, avrei voluto chiederti cosa vuol dire essere tornati a suonare insieme, ma poi vedendovi sempre così affiatati vorrei che mi spiegassi invece qual è stata la vera motivazione per cui siete scesi dal palco prima.

Beh Massimo, posso dirti che eravamo in un momento di perdita di creatività fulgida, a cui ha fatto seguito immediato il potente dolore che ci ha straziati con la morte di Stefano. Sono sei anni che i Pooh fanno percorsi diversi e quindi è partita una sorta di ricerca di se stessi, alimentata dal dolore profondo della mancanza del nostro caro fratello e delle sue bacchette. Poi un giorno si organizza di trovarsi per organizzare un evento speciale, anzi irrinunciabile: la commemorazione della scomparsa dell’altro fratello speciale, peraltro storico compositore di tanti successi: Valerio Negrini. Questo incontro, in programma il prossimo 20 febbraio, sarà una sorta di immersione in un grande passato vissuto insieme, che ha avuto la forza di far riemergere nitidamente la grammatica dei sentimenti che c’è sempre stata tra noi all’interno del gruppo, così come all’esterno nei confronti del nostro pubblico. E’ nata così l’esigenza comune di fare rinascere la parte bella, troppo bella, dei Pooh. Ecco che tra poco vedrete in tv il nostro docufilm e poi arriveremo a San Siro con un concerto che sarà indimenticabile il prossimo 6 luglio. Le prevendite sono partite in modo meravigliosamente esagerate, vero Red?

Sì, è vero. E’ successo qualcosa di magico. I nostri figli Francesco Facchinetti, Daniele Battaglia Phil Mer, che suona la batteria, nonché tutte le nostre figliole, parlando dei veri Fiori della vita, hanno voluto collaborare e buttarci tutto il loro entusiasmo. Una cosa bellissima!

Beh ragazzi, vi ho pensato quest’estate quando ho visto, durante l’evento “Arena 60 70 80 90”, l’anfiteatro accompagnare con un boato la presenza dei Cugini di Campagna. Una sorta di gioia collettiva: un buco di assenza finalmente riempito. E’ cosi anche per voi, Red?

Mah guarda, noi non potevamo essere invitati perché non eravamo insieme. Ma con Sanremo si è creata l’occasione di raccontare e raccontarsi. Mi ricordo, quando ero piccolo, che Claudio Villa se la prendeva con i cappelloni, non gli piacevamo. Noi non faremo mai così, perché rispettiamo e ascoltiamo i giovani. C’è sempre da imparare da tutti.

Roby, vuoi dire qualcosa delle critiche di questi giorni?

Massimo, noi siamo portatori di emozione. Qui a Sanremo l’emozione ci abita e si manifesta, come quando abbiamo fatto apparire Stefano a suonare virtualmente con noi. Metti insieme questa pelle d’oca, lo shock appena subito per l’aggressione in casa con la mia famiglia e la carica interiore di in momento così sul palco dell’Ariston, con il pubblico impazzito per noi. Dici che il cantante umano Roby deve essere invece una sorta di robot esecutore di canzoni e musicista senza anima? Io dico di no, assolutamente no. Perché ne sono convinto e perché non voglio rinunciare a farmi sopraffare da una benedetta emozione.

Riccardo Fogli, non stare lì in silenzio, cosa vuoi dire ai tuoi amici del Baco da Seta che hanno letto una tua intervista anche poco tempo fa?

Ma guarda, sono contento di esserci anche io così potrò andare a vedere il concerto dei Pooh in santa pace… no dai, naturalmente scherzo! Ringrazio i miei fratelli perché mi danno l’opportunità di rivivere la nostra fratellanza e di guadagnare qualche soldo che potrò devolvere ai miei amici bancari e creditori che hanno il piacere di chiamarmi spesso. Un poco come te mio caro amico Massimo, che spesso mi chiami scusandoti per un errore di digitazione della tua rubrica telefonica. Non ho ancora capito se fai apposta… ahaha. Ovviamente ho fatto queste battute per farti partecipe che sono al settimo cielo di poter fare ancora belle cose con questi signori che, vale la pena di ricordarlo, sono e saranno ”amici per sempre!”.