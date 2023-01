Epifania: A Lugagnano sono tornati i riti e le tradizioni dei Re Magi e del Falò

E’ stata una giornata ricca di tradizioni quella vissuta dalla comunità di Lugagnano il 6 gennaio, in occasione dell’Epifania.

Nel pomeriggio, nella chiesa della frazione si è tenuta la benedizione dei bambini e, successivamente, nel teatro parrocchiale è andato in scena uno spettacolo per i più piccoli con il mago Righello. Sempre nel pomeriggio si sono tenute le premiazioni del concorso “Presepe in famiglia”.

Successivamente è tornata, dopo due anni di sosta per il Covid, la bellissima sfilata dei Re Magi. Partita dal presepe di Mancalacqua, dove sono stati preparati pandoro e cioccolata calda, la sfilata con i Re Magi accompagnati dai pastori (e da un bellissimo agnellino) ha attraversato le vie del paese, con arrivo al Circolo Noi.

Qui è stato acceso il grande falò e, tra musiche natalizie e auguri per il nuovo anno, i volontari del NOI hanno offerto spaghetti aglio olio e peperoncino, bruschette, pandoro, vin brulè, panini con la pancetta ai tantissimi che hanno voluto partecipare.

Le foto del servizio sono di Gaetano Fattori.