Enea e la pandemia degli anziani

C’è un uomo che arranca. E’ nel pieno del vigore fisico eppure barcolla perché con un braccio deve reggere l’anziano padre infermo, con l’altro sorreggere il figlio infante. Sta fuggendo dalla distruzione, la città è in fiamme alle sue spalle. Si tratta dell’eterna allegoria della responsabilità adulta, l’eroico Enea che fugge da Troia con il padre Anchise ed il figlio Ascanio tenuto per mano.

Come ben scrive Antonio Scurati, Enea che mette in salvo la città perduta caricandosela sulle spalle rappresenta un archetipo non solo etico, ma anche politico. Tutte le specie animali proteggono i cuccioli, ma nessun’altra specie custodisce i propri vecchi. Noi lo facciamo, ed in questo siamo umani.

In tempi nei quali doverosamente e necessariamente tutta l’attenzione è dedicata ai più piccoli, ai nostri bambini e ai nostri adolescenti, non dobbiamo però fare l’errore ferale di dimenticarci dei nostri padri e dei nostri nonni.

Come Enea dobbiamo essere in grado, come comunità e come singoli individui, di condurre per mano i nostri figli, portando però con noi anche i nostri anziani. Senza dimenticarli nei mille modi nei quali un anziano può essere dimenticato, anche solo lasciandolo perdersi in una nera solitudine.

Sona ha una profonda e radicata tradizione e cultura di attenzione al mondo degli anziani. Certamente con le parrocchie e a livello associativo, con tanti gruppi che a titolo differente si occupano di loro sia per quanto riguarda il tempo libero che sotto l’aspetto dell’assistenza sanitaria e spirituale.

Ugualmente provata è l’attenzione che il Comune di Sona ha sempre dedicato ai nostri nonni. E anche in questi due lunghi e taglienti anni di pandemia, durante i quali l’emergenza ha colpito duramente anche, se non soprattutto, i più anziani, l’attenzione verso di loro è stata sempre altissima. E dalle colonne del Baco l’abbiamo raccontata tante volte.

Le telefonate a casa durante il primo lockdown, i beni di conforto e la spesa portati a casa, il pranzo preparato in occasioni particolari come il Natale, solo per fare alcuni esempi. E poi progetti come Domiciliarità 2.0, con il potenziamento dei servizi di assistenza domiciliare. E poi la casa di riposo di Lugagnano, che è diventata una vera roccaforte che ha tutelato i nostri anziani dallo tsunami del Covid grazie a chi la dirige con competenza, a chi ci opera con abnegazione. E grazie all’incessante lavoro del Comune, con l’assessore Monia Cimichella ed i servizi sociali.

Ma ora non è il momento di fermarci, perché i rischi sono ancora altissimi. E non solo sanitari. Come per i ragazzi il timore è quello che non riescano a riprendersi dopo questi due anni di chiusure fisiche ed emotive, lo stesso timore lo dobbiamo avere per i nostri anziani.

Dimenticarli ora significherebbe chiudere porte che rischiano seriamente di non riaprirsi più. Proprio quando sembra che finalmente la meta della ripartenza vera sia alle porte, non smettiamo di guardarci indietro verso chi, più fragile, non può tenere il passo.

Un appello, questo, rivolto alle parrocchie e alle preziose associazioni dei nostri paesi perché tengano alta la bandiera dell’immenso lavoro che stanno portando avanti con i nostri nonni. Ed un appello rivolto anche al Comune di Sona: La strada percorsa fino ad oggi era quella giusta, e ne va dato pieno merito. Continuiamo lungo questa direzione.

Giunto alla maturità Enea deve condurre in salvo ciò che più ama e, nel farlo, può salvare soltanto ciò che riesce a caricarsi addosso: suo padre e suo figlio. Tutto il resto, deve essere abbandonato. Quell’uomo siamo noi. Non dimentichiamolo.