Emporio della solidarietà di Sona e Sommacampagna: inaugurata l’Officina culturale

All’Emporio della solidarietà di Sona e Sommacampagna apre l’Officina culturale, uno spazio in cui gli utenti imparano a mettere a frutto talenti e risorse e apprendono competenze utili nella quotidianità. L’iniziativa, che prevede l’organizzazione di laboratori gestiti da volontari dell’Emporio o formatori esterni, é stata inaugurata venerdì 12 novembre nella sede di via Nascimbeni a Lugagnano.

Erano presenti, fra gli altri, il sindaco di Sommacampagna Fabrizio Bertolaso, gli assessori dei due Comuni Monia Cimichella, Roberto Merzi e Paola Pighi, il direttore della Caritas diocesana monsignor Gino Zampieri e la referente dell’area progetti e coordinamenti Barbara Simoncelli, il parroco di Lugagnano don Giovanni Ottaviani e, naturalmente, il comitato di gestione dell’Emporio.

Cucina, taglio e cucito, utilizzo dello smartphone, lettura delle bollette: sono questi alcuni dei laboratori che vengono organizzati all’Officina culturale e che hanno già ottenuto una interessata adesione da parte dei partecipanti.

Il sindaco di Sommacampagna Bertolaso. Sopra, Gli amministratori presenti all’inaugurazione con don Giovanni parroco di Lugagnano (Foto Gaetano Fattori).

“Durante questi laboratori – spiega Emanuela Schiera, referente dell’Emporio di Sona e Sommacampagna – le persone che fruiscono dei servizi dell’Emporio imparano come utilizzare nella maniera più proficua le risorse che hanno a disposizione, così da diventare più indipendenti. Ad esempio, si spiega loro come utilizzare al meglio lo smartphone, in un momento in cui sapersi collegare ad internet è indispensabile per pratiche come l’iscrizione a scuola o per l’accesso a contributi provinciali e regionali”.

Si spiega anche come utilizzare “Ehilapp!”, un’app nata dalla collaborazione fra Caritas diocesana, Cisl Verona e altri enti locali, che raccoglie ed espone in maniera chiara bonus, opportunità sociali e suggerimenti utili.

L’Emporio di via Nascimbeni, interamente gestito da volontari, è stato aperto nel 2018 per aiutare le famiglie in condizione di fragilità economica di Sona e Sommacampagna. Si tratta di un market solidale, in cui gli utenti possono fare spesa scegliendo autonomamente i prodotti dagli scaffali e, una volta arrivati alla cassa, pagano con una apposita tessera punti di cui vengono dotati.

Attualmente, a beneficiare del servizio sono tra le 120 e le 160 famiglie, cioè fra le 400 e le 600 persone, fra cui anziani rimasti soli e con una pensione bassa, cittadini che hanno perso il lavoro, faticano a trovarlo o hanno una retribuzione non sufficiente per mantenere la famiglia, lavoratori con contratti a termine.

In occasione della Giornata mondiale dei poveri istituita da Papa Francesco e celebrata lo scorso 14 novembre, nelle parrocchie dei territori di Sona e Sommacampagna sono stati raccolti alimenti per l’Emporio. “C’è stata una partecipazione enorme da parte dei residenti. A loro va un grande ringraziamento da parte dei gestori dell’Emporio”, afferma Schiera.

Le foto del servizio sono di Gaetano Fattori.