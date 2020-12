Emporio della solidarietà di Lugagnano: Un pranzo di Natale speciale grazie al Gruppo Dalla Bernardina

In un anno così difficile che ci costringe a chiuderci nelle nostre case ci sono iniziative che ci danno un esempio di come i modi di sentirsi vicino agli altri sono tanti.

La bella storia che raccontiamo oggi è quella di una famiglia di imprenditori di Sommacampagna, i proprietari del DB Hotel di Caselle, struttura che fa parte del gruppo Dalla Bernardina Fratelli guidato da Gianni e Marcello. Sono stati infatti i figli dei due soci, a pensare di regalare un Natale diverso a chi sta subendo con più durezza e fatica i morsi della crisi economica generata dal Covid, coinvolgendo in questo progetto anche tutti i collaboratori.

A cucinare, nell’Hotel chiuso per la crisi Covid ma riaperto per l’occasione, sono stati gli chef Eric, Francesco e Taranga, che vengono rispettivamente da San Giovanni Lupatoto, Canosa di Puglia e dallo Sri Lanka, che hanno preparato 400 pasti d’asporto destinati per il Natale alle famiglie che fanno riferimento all’Emporio della Solidarietà di Lugagnano.

Le volontarie e i volontari dell’Emporio della Solidarietà nella giornata di sabato scorso hanno quindi distribuito i pacchi contenenti quei pranzi, preparati con cibo a lunga conservazione, a 130 famiglie di Lugagnano, Sona, Caselle e Sommacampagna che si servono del centro. Che hanno accolto con gioia e gratitudine il dono.

“Malgrado la fatica, è stata una giornata, di condivisione gioia e serenità che ci dà la possibilità di vivere un Natale di speranza – spiegano dall’Emporio Solidale -. Ci auguriamo che possa essere di buon auspicio per il 2021”.

Per chi volesse contribuire all’importante lavoro di solidarietà e sostegno dell’Emporio della Solidarietà di Sona e Sommacampagna questo è il codice IBAN IT28L 05034 59871000000002032.