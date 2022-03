Emergenza Ucraina: Raccolta di cibo, di prodotti per igiene e infanzia e di medicinali presso Casa Alice a Lugagnano

Il sindaco di Sona Mazzi, che oggi ha rilasciato un’intervista al Baco nella quale spiega come il Comune di Sona si sta muovendo per la gestione della crisi umanitaria in Ucraina, in questi minuti ci ha fornito le indicazioni operative per chi volesse contribuire a questo sforzo.

“In seguito alle disposizioni ricevute dalla Prefettura per la gestione della crisi umanitaria in Ucraina – ci spiega infatti Mazzi – possiamo fornire le prime indicazioni”.

Raccolta beni di prima necessità

Il Comune ha preparato, insieme alla Protezione Civile di Sona e al Forum delle Associazioni, un punto di raccolta di beni di prima necessità, presso la “Casa di Alice” in via Kennedy 15 a Lugagnano, entrata parcheggio Amadori (nella foto di Mario Pachera), da lunedì al sabato dalle ore 8 e 30 alle 12. Il pomeriggio su appuntamento contattando il numero 045 6091290 a cui risponderà un operatore di Protezione Civile. Il servizio sarà attivo da lunedì 7 marzo.

Importante: saranno raccolti al momento – in conformità alle indicazioni ricevute – solo i seguenti beni:

generi alimentari a lunga conservazione (ad es. riso, scatolame quale piselli, fagioli, ceci, tonno, carne), che quindi non richiedano l’utilizzo di frigoriferi per lo stoccaggio

(ad es. riso, scatolame quale piselli, fagioli, ceci, tonno, carne), che quindi non richiedano l’utilizzo di frigoriferi per lo stoccaggio prodotti per l’igiene (ad es. sapone, bagnoschiuma, dentifricio) e per la prima infanzia (ad es. biberon, pannolini, salviette)

(ad es. sapone, bagnoschiuma, dentifricio) e (ad es. biberon, pannolini, salviette) medicinali con scadenza ad almeno un anno, che non richiedano l’utilizzo di frigoriferi per lo stoccaggio.

I beni di prima necessità (alimentari ed igiene) saranno poi portati, a cura degli Alpini di Lugagnano e dell’Associazione Il Dono, presso Energia & Sorrisi in via S Pio X 6/a ad Altavilla Vicentina, telefono 337476130 e sito internet www.energiaesorrisi.org.

Mentre i medicinali verranno portati presso il magazzino di raccolta del Quadrante Europa, in via Sommacampagna n. 22/A, Quadrante Europa, centro spedizionieri Magazzino n. 7.

Per il momento non saranno raccolti indumenti, coperte e comunque altri beni che non siano tra quelli elencati.

Informazioni utili

Per richieste di informazioni di carattere generale o per le procedure di regolarizzazione e assistenza sanitaria profughi ucraini contattare la Protezione Civile di Sona al numero 0456091290 o anche via mail emergenza.ucraina@comune.sona.vr.it (numero ed email attivi da lunedì 7 marzo). In tutti i casi servizio telefonico è attivo dalle 8.30 alle 12.30.

Ospitalità

Nel caso ci fossero famiglie disponibili ad offrire ospitalità, si chiede di contattare il Comune di Sona al numero 045 6091290 o anche via mail emergenza.ucraina@comune.sona.vr.it, per coordinare le relative operazioni. In questo caso, l’unico obbligo è quello di comunicare alla questura la domiciliazione.

Si precisa che le persone che si faranno carico di questo importante gesto di generosità si impegnano a mettere a disposizione un alloggio e tutto quello che sarà necessario a vivere, a favore di bisognosi che molto spesso non hanno al momento un reddito per sopravvivere. Si evidenzia, pertanto, la grande responsabilità dal punto di vista umano ed economico.

Donazioni e offerte economiche

Non verranno raccolti soldi presso la Casa di Alice ma sarà possibile fare donazioni economiche tramite il conto aperto dalla Regione Veneto e la Caritas Diocesana Verona, di seguito gli estremi.

Regione del Veneto:

Causale: “SOSTEGNO EMERGENZA UCRAINA”

Iban: IT65G0200802017000106358023

Caritas Diocesana Verona

Causale: “EMERGENZA UCRAINA”

BANCA ETICA – IBAN: IT 40 Z 05018 11700 000017091380 – (intestato a Ass. di Carità San Zeno onlus)

“Ci tengo assolutamente a ringraziare fin d’ora – conclude il sindaco Mazzi – la Protezione Civile di Sona, l’Associazione Alpini di Lugagnano, l’Associazione Il Dono, il Forum delle Associazioni di Sona, gli assessorati coinvolti, gli uffici comunali e tutti i volontari per la grande disponibilità”.