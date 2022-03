Emergenza Ucraina: Il Comitato Genitori di Lugagnano organizza una raccolta straordinaria di beni di prima necessità

Continuano sul nostro territorio i gesti di solidarietà per il popolo Ucraino, in guerra dal 24 febbraio, e costretto a lasciare il proprio Paese o a restare per combattere le armate russe.

La Casa di Alice di Lugagnano è a tutti gli effetti il centro di raccolta dei beni di prima necessità, aperto ogni mattina sotto l’organizzazione della Protezione Civile di Sona e del Forum delle Associazioni.

Ed è proprio in questo contesto che prende vita una giornata della solidarietà pensata e voluta dal Comitato Genitori di Lugagnano che ha deciso di acquistare, con parte del ricavato delle loro iniziative, beni di prima necessità affidandosi alle indicazioni dell’associazione il Dono. Qualche giorno fa avevamo intervistato il presidente Christian Bulgarelli proprio sulle tante iniziative che vengono messe in campo dal Comitato Genitori di Lugagnano.

“Alla luce del particolare momento che stiamo vivendo riteniamo doveroso portare il nostro contributo per l’emergenza della guerra in Ucraina sensibilizzando anche i nostri figli”, queste le parole del Comitato che consegnerà il materiale sabato 26 marzo e accoglierà dalle 8 alle 12 tutte quelle famiglie con i propri figli che vorranno donare personalmente o restare per aiutare.

I bambini sono invitati a preparare dei disegni, da allegare alla spedizione del Comitato, per rallegrare e portare un po’ di conforto ai profughi. Questo semplice gesto di beneficenza rappresenta anche una grande occasione per far conoscere ai più piccoli l’importanza del volontariato.