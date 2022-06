Elogio di Josè Zandotti, il sacerdotale custode dei magri conti del Baco. Che da sempre ci tiene sulla rotta giusta

I commercialisti, come i giornalisti, non godono di buona fama. David Letterman, non uno qualunque, qualche anno fa aprì una delle puntate del suo show proprio sul tema, così: “Avete già compilato la dichiarazione dei redditi? Io mi rivolgo sempre allo stesso commercialista, che ogni anno mi promette che, in caso di revisione contabile, mi farebbe avere una comoda cavigliera elettronica”.

D’altra parte, se invertiamo il ragionamento, è addirittura Liam Neeson, interpretando Oskar Schindler nel capolavoro di Spielberg, a raccontare che “mio padre si compiaceva di dire che nella vita si ha bisogno di tre cose: un buon dottore, un prete indulgente e un bravo contabile”.

Questo per dire che si tratta di professionisti divisivi. Forse soprattutto, uscendo dallo scherzo, perché con il loro rigore sono ancora tra le poche categorie che tengono la barra dritta in un Paese sempre più in difficoltà.

Ovviamente anche Il Baco ha un commercialista. E non uno qualunque, ma un professionista che a Sona conoscono praticamente tutti, Josè Zandotti (nella foto di Dino Gamba). E’ lui l’attento e sacerdotale custode dei (magrissimi, ahimè) conti della nostra redazione. Che proprio perché sempre miserandi e ad ogni passo sull’orlo del tracollo necessitano di un professionista che li segua anche con paterno affetto, oltre che con rigorosa professionalità.

Josè, quindi, è il commercialista perfetto per noi. Da moltissimi anni. Perché prima di tutto è un amico, un uomo che come tutti noi nutre una profonda passione per la comunità di cui è parte, una persona che non ama le luci della ribalta ma che sa essere sempre insostituibile. Con i fatti, prima che con le parole.

Dotato di un’ironia tagliente, lavora senza apparire garantendo che la piccola ma orgogliosa nave del Baco regga sempre il mare, nella bonaccia come nelle frequenti tempeste che una minuscola realtà editoriale di puro volontariato come la nostra inevitabilmente deve affrontare. D’altra parte, era Benjamin Franklin – uno dei padri fondatori degli Stati Uniti – a dire che in questo mondo non v’è nulla di sicuro, tranne la morte e le tasse.

I suoi bonari richiami quando si rischia il rosso di bilancio arrivano come vigorosi colpi di timone, che ci tengono saldi in questa rotta che da ventidue anni ci permette di raccontarvi Sona e la sua comunità.

Oggi l’elogio del Baco va quindi proprio a Josè, che non vedete apparire sulla tolda delle nostre pagine con la sua firma e le sue foto, ma che sottocoperta ci tutela da sempre con il suo affettuoso, prezioso e decisivo servizio.