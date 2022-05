Elisa: “A fine maggio a Verona un progetto musicale e culturale rivoluzionario, che coinvolgerà tutti”.

La magia di Verona è cosa nota a tutti ed il mondo intero ce la invidia, e per noi veronesi questo è fonte di grande orgoglio. Siamo un salotto accogliente, con un confortevole divano ed una morbida coperta calda che avvolge tutti coloro che ci si accomodano per ammirarne le bellezze, ma allo stesso tempo siamo una raffinata e densa unione di storicità ed eleganza di cui ne sono permeate tutte le vie.

Può questo non essere quindi lo scenario perfetto di un evento innovativo, sperimentale ma soprattutto eco-sostenibile? E può questa meravigliosa città scaligera non accogliere altrettanto affettuosamente un progetto che si intreccia armoniosamente con la musica?

Di certo quel qualcosa di innovativo e sperimentale, di cui dobbiamo andarne estremamente fieri e che ci riconsegna l’opportunità di vivere e di farlo consapevolmente, ce lo porta in dono Elisa, un’artista incredibile, ingegnosa, poliedrica, sognatrice, con una testa pensante, come l’ha definita Gianmarco Mazzi ieri durante la conferenza stampa che si è tenuta nel centro storico di Verona.

Conferenza, durante la quale è intervenuto anche il sindaco Federico Sboarina, e che è stata convocata per presentare l’Heroes Festival 2022 (alla sua terza edizione quest’anno) che si svolgerà nella nostra città il 28, il 30 ed il 31 maggio, in concomitanza con la partenza del tour “Back to the Future/Ritorno al futuro”.

Un progetto, quello di Elisa, che vuole ricordarci di vivere rivendicando prepotentemente il bisogno di ricominciare da noi, giorni in cui ci sembrerà di vivere in un sogno.

In questi ultimi anni ci stiamo consapevolizzando e tentiamo con forza ogni giorno di abbracciare un pensiero più green e la prova concreta sarà proprio quest’occasione che ci permetterà, oltre a sentire le performance canore di Elisa e degli artisti che saliranno sul palco dell’Arena con lei, di poter toccare con mano il progetto dell’artista: lungo più punti della città ci saranno laboratori esperienziali, installazioni artistiche, talk di poeti, esposizioni artigianali, insomma un vero protocollo pensato per la filiera musicale e sviluppato da partner importanti (come per esempio il politecnico di Milano) in cui si parlerà di come la musica può essere declinata in chiave verde.

Un programma ricco che ha l’ambiziosa idea di sorprendere la nostra amata Verona. “Il nostro obiettivo – ha spiegato Elisa – è quello di creare un evento inclusivo, potranno partecipare le famiglie con bambini, i giovani, i meno giovani. Proprio tutti. L’idea è che la musica possa essere un grande strumento di cambiamento sociale e mai come ora abbiamo tanto bisogno di connetterci tra individui e di cambiare il nostro modo di vivere. Ho un senso di profonda gratitudine per tutte le persone che mi hanno aiutata in questo progetto grande, l’unione di musica e sostenibilità era un argomento a cui pensavo da tanto tempo, era un mio cruccio, negli anni ho sempre cercato di fare del mio per andare nella direzione della sostenibilità. Oggi il tema è, se vogliamo, ancora più vitale e non mi va più di compiere azioni scollegate tra loro ma cercare di raccogliere il più possibile tutte le forze, facendomi aiutare da persone competenti nei loro ambiti per riuscire ad avere un impatto grande e quindi trasmettere un messaggio altrettanto potente rispetto al passato. Questo tour parte proprio da Verona e sono molto, molto emozionata”.

Mi è piaciuto quando, ad un certo punto Elisa ha usato un’espressione che ho trovato molto forte: riscoprire l’economia dei sogni, riprendere il contatto con i nostri sogni, risorgere cercando di risolvere in parte i problemi attorno a noi.

Elisa con la nostra Erica Ederle.

Chi ci sarà al suo fianco durante quei giorni rivoluzionari? “Ho voluto molto avere con me alcuni artisti che non saranno solo sul palco, ma diventeranno parte attiva di questa fluidità di movimenti, tra piazza Bra ad esempio, e la zona lungo via dei Filippini. Un insieme di artisti emergenti, ma non solo: mi piacerebbe anche andare a scovarne di nuovi, proprio per l’idea di innovazione ma tendendo la mano sempre all’ autenticità. Ho aggiunto anche la poesia come veicolo di conoscenza ed elementi di gioco, di sperimentazione, percorsi sensoriali, non solo per bambini”.

Qualche nome? “Marrakesh, Elodie, Rkomi, Franco 126. Fuori Arena, nel greenvillage, canteranno i Calibro 35, la Rua, Emma Nolde, i Bunker 44, Kiello, e non mancheranno neppure i dj set, reading di poesie in cui citeremo Lord Bayron, Pessoa, Emily Dickinson, per dirne alcuni”.

Credo di essermi innamorata perdutamente di questo immenso progetto, e di tutto quello che ha raccontato, quindi chiedo ad Elisa un altro concetto che mi sta molto a cuore ed è il suo pensiero riguardo alla valorizzazione delle nuove generazioni: “Tutti abbiamo bisogno gli uni degli altri ed in modo particolare abbiamo necessità di credere fortemente nei giovani; il non riconoscerne il valore è una grande mancanza, e questo concetto lo sento moltissimo, oggi per me è essenziale credere in loro, sono la nostra linfa vitale”.

Sostenibilità, conoscenza, consapevolezza: un vero e proprio ritorno alle origini in prospettiva di crescita, un vero Back to the Future. Non ci resta che attendere ancora pochi giorni e saremo partecipanti attivi di un vero e rivoluzionario cambiamento sociale.