Elio ed Orfea di Lugagnano: una vita in giro per il mondo ad insegnare il made in Italy

In Italia nei primi anni Settanta, dopo decenni di splendore, la produzione calzaturiera venne messa fortemente in crisi dagli elevati costi di produzione e dalla necessità di essere sempre più competitivi nel mercato globale. Molte fabbriche decidono di spostare la loro produzione in zone dove la manodopera e i costi sono più bassi.

Cominciano a nascere così, in vari parti del mondo, nuovi laboratori gestiti da italiani ma con personale straniero. In questo contesto e viste le difficoltà iniziali, gli operai non avevano esperienza in questo ambito lavorativo, assunse un ruolo importantissimo il responsabile della produzione, che, come principali doti doveva avere l’esperienza nel settore e la capacità di gestire, avviare e saper fare andare in modo corretto la catena di montaggio.

Incontriamo Elio Proverbio nella sua abitazione di Lugagnano, in una traversa di via Pelacane. Elio, con la moglie Orfea Ceradini, vanta un’esperienza di moltissimi anni in svariati luoghi del pianeta proprio come responsabile della produzione.

Quando è nata la sua passione per le scarpe?

Dalla nascita! Sono nato a Cerro Maggiore in provincia di Milano nel 1942, e nella zona c’erano molti artigiani che lavoravano le scarpe, i miei genitori lavoravano nel settore e pertanto fin da bambino ho visto le varie fasi di lavorazione. Poi, una volta finita la scuola dell’obbligo, ho iniziato a lavorarci anch’io.

Come è arrivato a Verona?

Grazie alle scarpe, ovviamente. E poi mi sono fermato per amore! Già da giovanissimo, avendo lavorato sodo, anche con tre occupazioni contemporanee in svariati laboratori di artigiani vicini alla zona dove ero nato, avevo acquisito un’esperienza importante nelle varie fasi di assemblaggio e quando la produzione si è automatizzata, diventando una vera e propria catena di montaggio, io sapevo in ogni sua procedura, e come ottimizzarla. Nel 1962, dopo anni di esperienze in giro per il nord Italia, ho incontrato mia moglie Orfea in una fabbrica di Bussolengo ed ho iniziato il percorso assieme a lei. Ci siamo sposati nel 1969.

Non ha mai avuto una sua fabbrica di scarpe?

Ne ho aperte tre, due con dei soci. Una era a San Giovanni Ilarione e una a Lonigo. Poi una con mia moglie sempre a Lonigo. Erano, però, anni difficili per la produzione di scarpe in Italia, non riuscivamo ad essere competitivi, il mercato era invaso di materiale proveniente da ogni parte del mondo. Magari la qualità non era eccellente come la nostra, ma avevano manodopera e costi di produzione fuori portata per noi.

Quando e dove è avvenuta la prima esperienza all’estero?

Nel 1974 a Kinshasa, in quello che allora veniva chiamato Zaire e ora Repubblica del Congo. Un giorno su un giornale ho letto un annuncio dove veniva richiesto un direttore tecnico, con esperienza, per la produzione di scarpe, il luogo di lavoro era nel Centro d’Africa, sono andato al colloquio e tra i vari candidati hanno scelto me.

Elio in una riunione in Congo. Sopra, Elio mostra il funzionamento di una trancia per tagliare le pelli in una fabbrica delle Filippine.

Come è andata all’inizio?

Prima della partenza e i primi giorni eravamo terrorizzati. Io e mia moglie siamo partiti per provare a fare un’esperienza nuova, non avevamo mai preso un aereo, avevamo sempre vissuto in Italia, poche volte nella vita ci era capitato di aver a che fare con persone straniere, di lingua e mentalità diversa. Poi, anche grazie alla capacità di adattamento e di stare con la gente di mia moglie, ci siamo assestati e trovati benissimo, siamo rimasti quattro anni.

Ha avuto un ruolo importante Orfea nel suo percorso?

E’ stata fondamentale. Oltre ad avere molto gusto ed a consigliarmi sui vari modelli che in anteprima le facevo vedere, aveva un ruolo anche nella gestione e nell’organizzazione delle fabbriche, ma soprattutto un ruolo importantissimo nell’inserimento. Era solare, sempre felice e si adattava subito al nuovo contesto, chiacchierava e conosceva moltissime persone, nel giro di pochi giorni dall’arrivo in ogni nuovo posto eravamo subito già ben inseriti e ci sentivamo a casa. Mia moglie ci ha lasciato nell’agosto dello scorso anno e mai come in questo periodo il ricordo della vita e delle esperienze passate insieme mi danno la forza di andare avanti.

Elio ed Orfea in una foto recente.

E in cosa consisteva il suo lavoro?

Ero responsabile in modo totale della produzione, mi occupavo di avviare la fabbrica, intervenivo quando le cose non andavano, le miglioravo, oltre a correggere i vari modelli che successivamente andavamo a produrre, curavo in modo diretto la catena di montaggio, eliminando gli errori in modo da ottimizzare il risultato. Le persone sono tutte diverse, hanno le loro caratteristiche, le loro qualità, il segreto era mettere la persona giusta nel ruolo giusto in modo da trarne il massimo. In tre anni siamo riusciti ad aumentare la produzione fino a quasi tremila paia di scarpe al giorno, riducendo di molto lo scarto. A quel punto il mio lavoro a Kinshasa era finito.

E poi dove siete andati?

Ho ricevuto un’offerta per avviare una fabbrica nelle Filippine, a Manila. E’stato il periodo più bello, siamo rimasti tre anni, nelle Filippine la gente ha il culto dell’accoglienza, ci siamo sentiti a casa fin da subito, abbiamo conosciuto moltissime persone meravigliose, il posto era stupendo, nei fine settimana andavamo al mare e le spiagge erano fantastiche, incontaminate. Nel 1981 siamo poi partiti per Santo Domingo, altro luogo molto importante della nostra storia. Ho avviato varie fabbriche nella Repubblica Domenicana e in tutto ci siamo rimasti undici anni. Tre anni li abbiamo passati anche a Caracas, in Venezuela. L’esperienza accumulata negli anni mi aveva fatto infatti conoscere nel settore e venivo chiamato da ogni angolo del mondo per consulenze, anche brevi, di qualche settimana. Se avessi potuto avrei accettato sempre, desideravo conoscere nuove realtà. Sono stato in Malesia, Haiti, Nigeria, Etiopia, Costa d’Avorio, Stati Uniti, Colombia, Somalia, Miami, Barcellona e Madrid. Ho realmente toccato tutti i continenti.

Non le mancava l’Italia?

In Italia andavamo in vacanza, tornavamo sempre per Natale e molto spesso per Pasqua, e poi c’erano le lettere, il piacere di scrivere e di ricevere posta. Abbiamo preso un’infinità di aerei. A Santo Domingo, per dire, l’aeroporto era piccolissimo e conoscevamo tutti per nome, anche le hostess sull’aereo. Molto spesso nonostante i biglietti di business viaggiavamo in prima classe. Che bei tempi, che ricordi!