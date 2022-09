Elezioni politiche: Lunedì a Sona una serata con l’onorevole Alessia Rotta del Partito Democratico

Si avvicinano a grandi passi le elezioni politiche del 25 settembre e anche a Verona e provincia si moltiplicano gli eventi organizzati da partiti e movimenti per presentare i candidati.

Lunedì 19 settembre il circolo del Partito Democratico di Sona organizza un incontro con l’onorevole Alessia Rotta, candidata per la Camera dei Deputati.

L’incontro si tiene alle ore 20.45 in sala affreschi, a Sona capoluogo, e sarà moderato da Giovanni Forlin, segretario del circolo del PD di Sona.

Alessia Rotta, laureata in Scienze della comunicazione all’Università di Bologna, dal 2004 ha lavorato come giornalista presso Telearena. È stata eletta nelle fila del PD alle elezioni politiche del 2013 diventando deputata per la XVII legislatura. Il 15 dicembre 2013, durante l’Assemblea Nazionale del PD che ha proclamato Matteo Renzi nuovo Segretario del Partito Democratico, entra nella direzione nazionale del PD.

Alle politiche del 2018 viene rieletta deputata, nella circoscrizione Toscana, e diventa vicecapogruppo del PD alla Camera. Nel 2020 viene eletta presidente della VIII Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera dei Deputati.

La Rotta ha partecipato anche alle ultime amministrative di Verona, quelle dell’elezione a Sindaco di Tommasi, ed è stata eletta consigliere comunale.

Come si diceva, alle elezioni politiche anticipate del 25 settembre Alessia Rotta viene candidata per la Camera dei deputati nel collegio plurinominale Veneto 2 – 03 come capolista della lista Partito Democratico – Italia Democratica e Progressista. E lunedì è a Sona.