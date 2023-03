Elezioni. Per la par condicio dal 30 marzo i Comuni non possono più comunicare (tranne l’essenziale)

Si avvicina la scadenza elettorale delle elezioni amministrative, che per il veronese vedranno andare al voto il prossimo 14 e 15 maggio per il rinnovo di sindaco e consiglio comunale Sona, Bussolengo, Castel d’Azzano, Ferrara di Monte Baldo, Lazise, San Mauro di Saline e Villafranca.

In applicazione della Legge 28/2000, a partire dal 30 marzo e fino alla data dei ballottaggi – fissati per il 29 maggio – è vietato a tutti i Comuni e a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione.

Il divieto di comunicare può essere eccezionalmente derogato solo nei casi in cui l’attività sia caratterizzata contemporaneamente da due requisiti: ‘impersonalità’ e ‘indispensabilità’”.

Dove, per “impersonalità” si intendono tre cose. La prima che ogni strumento di comunicazione attivato dal Comune (comunicati stampa, newsletter, social media, messaggistica, trasmissioni radiofoniche e televisive, ecc.) potrà continuare ad operare solo come strumento puramente tecnico di informazione dell’attività dell’amministrazione comunale, senza riferimenti a nomi o immagini del sindaco o degli assessori.

La seconda che nel periodo di “par condicio” possono essere stampate pubblicazioni purché a contenuto tecnico e senza riferimento a tematiche politiche.

La terza indicazione per l’“impersonalità” indica che anche il logo del Comune deve essere usato con estrema attenzione. La comunicazione istituzionale durante il periodo elettorale, quando sia indispensabile, deve essere infatti assolutamente neutrale. Pertanto, l’utilizzo del logo del Comune dovrà essere accuratamente monitorato al fine di impedire che venga utilizzato, anche da singoli soggetti politici, per attività di tipo propagandistico o politico.

L’”indispensabilità”, che autorizza il Comune a comunicare, si concretizza invece nell’efficace assolvimento delle funzioni amministrative. Durante il periodo di “par condicio” sono quindi consentite solo quelle forme di comunicazione strettamente necessarie e non differibili (i cui effetti, dunque, risulterebbero compromessi da uno spostamento temporale o da un’omissione).

Nel periodo di “par condicio”, dal 30 marzo fino alla data del ballottaggio, è anche consentito ai Comuni organizzare convegni, seminari, giornate di studio ecc., avendo però cura di dare ad essi contenuti di carattere puramente tecnico o riferiti ad atti concreti della giunta e non a programmi futuri. In ogni caso, la comunicazione di tali eventi non dovrà fare riferimento a nomi del sindaco o degli assessori.

