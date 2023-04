Elezioni: L’impegno in politica mantenga i piedi ben piantati nella realtà del territorio

Saranno giorni belli densi di confronti serrati, discussioni e schermaglie più o meno evidenti più meno nascoste quelli che ci separano dal 14-15 maggio, data delle elezioni al soglio Comunale di Sona.

Uso la parola soglio volutamente, a simboleggiare il fatto che, l’ascesa al governo della comunità mi sembra assumere, giorno dopo giorno, contenuti sempre più salvifici per le sorti di più di 17mila cittadini che vivono nel Comune. Niente di nuovo per certi aspetti, l’agone politico è da sempre il luogo dove ci si misura, con tutte le armi disponibili, per contendersi il diritto di rappresentare una comunità.

Il candidarsi per una coalizione o un’altra è un atto di senso civico che va rispettato. Metterci la faccia, mettersi in gioco, prendersi la responsabilità non è da tutti, in pochi lo fanno. Fatte salve le cariche che compongono la giunta comunale, che godono di una retribuzione poca o tanta che sia commisurata all’impegno richiesto, per il resto si tratta di tempo e impegno personale che non ha alcuna remunerazione. È energia tolta ai propri interessi e donata alla comunità.

É impegno civico gratuito, la massima espressione valoriale del termine impegno rivolto alla comunità. Lo sanno bene le migliaia di cittadini di Sona che si donano alle più di cento Associazioni del territorio. La gratuità dell’impegno è un assioma ben piantato in terra.

Smarcato questo, non ci si può esimere dal notare che, come accade ad ogni tornata elettorale, la componente di ego personale diventa sempre più preponderante con l’avvicinarsi del momento clou, quello in cui ci si misura con il giudizio elettorale dei cittadini.

Già nel momento in cui si viene invitati da un gruppo, di partito politico o civico che sia, ad entrare nella squadra candidandosi è una sorta di riconoscimento pubblico. Fa piacere, a tutti i livelli e in tutte le organizzazioni. La percezione di sé un po’ cambia, in positivo. Niente di male in questo.

Se si è deciso di aderire ad un gruppo civico-politico è perché si è valutato positivamente un programma elettorale e delle idee civiche e sociali, non per cercare il consenso personale. Quantomeno non dovrebbe essere così.

L’elettore, da qui alle urne vorrà sentir parlare il più possibile di contenuti e di progetti. Concreti, reali, raggiungibili e misurabili i cui risultati, nel tempo, vengono raggiunti da una squadra e solo in parte dal singolo. Un buon candidato, all’interno di una coalizione, li deve conoscere, deve farli propri, li deve promuovere. Ne va della sua credibilità sia prima delle elezioni che dopo. Il consenso personale, che viene portato in dote alla propria coalizione, è dettato più dal saper essere che al pensare di essere. O, peggio ancora, alla presunzione di essere.

Perché entrare in una organizzazione, di qualunque genere essa sia, deve essere principalmente una presa di coscienza verso quello che serve ad essa e verso quello che va fatto per esserne parte attiva. Le campagne elettorali si arricchiscono di individui che si mettono in gioco, ma anche di persone che, finita la sbornia elettorale, si dileguano come neve al sole nella loro effimera primavera di impegno civico. Succede a volte anche quando vengono elette e siedono in Consiglio Comunale.

C’è bisogno delle mani di tutti nelle comunità. A soprattutto di mani che restano tese, se non sempre, almeno il più possibile a lungo nel tempo. Di operose mani silenti ce ne sono tante: non salgono agli onori della cronaca, non compaiono su nessun manifesto, sono concrete, non hanno bisogno della considerazione altrui per sentirsi utili. Anche loro fanno sana politica per la loro comunità.

Vanno bene anche le mani che hanno il loro momento di gloria pubblica elettorale, non è un problema. Ribadisco, non deve essere visto niente di male in questo.

Tutte le mani che impastano la farina del bene pubblico e del senso civico vanno bene. È nel tempo non effimero e nelle intenzioni nobili che non vengono mai meno a sé stesse, che una persona trova la vera gratificazione per il proprio impegno.

