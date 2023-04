Elezioni e Sona. Mazzola presenta la sua civica: “Cittadino, famiglia ed impresa vengono prima della pubblica amministrazione”

E’ la frazione di Palazzolo che vede giovedì 20 aprile la prima uscita pubblica della lista civica Rinascita per Sona, che candida come sindaco Carlo Antonio Mazzola alle elezioni amministrative di Sona del prossimo 14 e 15 maggio.

Dopo l’introduzione del candidato sindaco da parte della speaker della serata, sulle note di We Are the Word, a prendere subito la parola è Eugenio Brotto, imprenditore di Palazzolo e candidato, che presenta la lista. “Siamo partiti dal nulla, non volevamo dare vita alla solita accozzaglia di politici e di partiti in quanto siamo tutte persone che vivono il territorio e vogliamo mantenere un legame costante e diretto con la popolazione, non con i partiti. Vogliano rovesciare l’attuale situazione e fare in modo che il Comune diventi realmente la casa di tutti”.

“Se vogliamo parlare di Palazzolo – prosegue Brotto – tanta parte del lavoro va fatto sulla viabilità, anche attraverso una serie di piccoli interventi che però diventano determinanti per i cittadini. Un altro problema che segnalo, e che va risolto, è quello della scuola elementare, che vede una situazione di manutenzione scadentissima. Altra priorità è la tanto annunciata, ma mai realizzata, rotonda del bosco di Sona. E questo solo per citare alcuni dei punti su cui è necessario intervenire. Ripeto – conclude –: va rovesciata la situazione attuale, non deve essere il cittadino a dover chiedere al Comune di fare cose che invece sono semplicemente un suo diritto”.

A passare il microfono al candidato sindaco Carlo Antonio Mazzola è Mara Brutti, candidata e moderatrice della serata, che ricorda brevemente il suo percorso politico anche a livello provinciale. Con lei in sala anche gli altri candidati della civica. Presente, ma non candidato, anche l’ex sindaco di Sona Gualtiero Mazzi.

E’ Mazzola stesso a tratteggiare brevemente la sua biografia: consulente finanziario indipendente, domicilio a Lugagnano, molto legato a Palazzolo anche per motivi di parentele, lavoro diviso tra Verona e Milano. “Ho coltivato fin da giovanissimo una grande passione per la politica – spiega -. Ho una lunga carriera in Forza Italia, e ho anche svolto incarichi da assistente a parlamentari sia a Roma che in Europa, mantenendo contatti con tutti i partiti. Negli anni mi è stato chiesto più volte di fare il sindaco o di assumere ruoli in regione”.

“Recentemente – prosegue il candidato sindaco di Rinascita per Sona – alcuni parenti ed amici di Lugagnano mi hanno chiesto di portare la mia esperienza sul nostro territorio. Inizialmente ho preferito tenere un profilo defilato ed ho cercato un intervento per provare a ricompattare la compagine di maggioranza a Sona. Ma ho capito subito che non si poteva far nulla perché le divisioni interne non sono politiche ma personali, ho trovato troppo astio”.

“A questo punto – indica Mazzola – i miei contatti sul territorio mi hanno chiesto di candidarmi. E’ una bella sfida, ma ho deciso di mettermi in gioco perché il nostro Comune ha un potenziale incredibile. Quello che mi dispiace, infatti, è proprio che questo potenziale non sia stato sfruttato dall’attuale amministrazione. Basta solo pensare alla collocazione geografica di Sona, tra lago, montagna, la meravigliosa Verona, autostrade ed aeroporto per capirne le infinite possibilità. Dobbiamo saper valorizzare la bellezza del nostro territorio. Un esempio sono due gioielli come Palazzolo e San Giorgio in Salici, completamente trascurati in questi anni dall’amministrazione comunale”.

“Parliamo poi di economia. Gli imprenditori mi dicono che questa amministrazione non li ha mai ascoltati. Un concetto deve essere chiaro: Non è l’imprenditore o il cittadino che devono sottostare alla pubblica amministrazione, deve essere esattamente il contrario. Gli attuali amministratori hanno ostacolato il privato cittadino o l’imprenditore quando portatori di idee. Io invece sto già incontrandoli, e sto raccogliendo le loro proposte. La pubblica amministrazione ha il compito fondamentale di far rispettare le regole, ma il resto va lasciato agli imprenditori. Un esempio in questo senso è quello dell’impianto di Sun oil, che va bonificato e poi affidato a privati, in maniera che venga trasformato e reso un polo produttivo. Ripeto, se diventerò sindaco i cittadini saranno i nostri azionisti: ci daranno un mandato preciso per raggiungere degli obbiettivi concordati, e questo dovremo fare”.

Mazzola ha quindi illustrato per grandi linee il programma della lista (che trovate qui, assieme ai programmi integrali degli altri schieramenti). Un programma che, indica Mazzola, “possiamo chiamare il programma delle quattro S”.

“Prima S è la sicurezza. Il cittadino – spiega Mazzola – deve essere protetto nella sua casa e quando si muove in strada. Per questo istituiremo la figura del vigile di quartiere. Porteremo poi a Sona la caserma dei Carabinieri, che però dovrà avere le dimensioni di un comando di tenenza, per poter essere dotata di personale sufficiente: per ottenerla sono disposto ad andare direttamente a Roma. Serve poi ampliare la videosorveglianza sul territorio. E riaccenderemo l’illuminazione pubblica che l’attuale amministrazione tiene spenta la notte: non è possibile fare una cosa del genere, mettere a rischio la sicurezza delle strade per risparmiare quattro soldi”.

“Seconda S del nostro programma è la serenità – prosegue Mazzola -. Vogliamo far diventare Sona la Beverly Hills di Verona, nel senso che daremo ai cittadini servizi eccellenti. Come un servizio di bus navetta all’interno del Comune, con prezzi calmierati e con collegamenti anche verso Verona, ad esempio con gli ospedali per andare incontro alle esigenze dei più anziani”.

“La terza S concerne lo sviluppo. Intendiamo dare libertà di azione agli imprenditori ed ai lavoratori. Io culturalmente provengo dalla scuola di Chicago, penso che si debba togliere burocrazia e abbassare le tasse per liberare energie e rilanciare il tessuto economico, creando anche reddito per le famiglie. Una promessa: abbasseremo la tassa rifiuti e l’IMU, perché nessuno come un privato sa come gestire i propri soldi, meglio dello Stato”.

“Quarta S del nostro programma – ha concluso il candidato sindaco di Rinascita per Sona – sono le sfide di Sona per i sonesi. Sona non è un’isola, fa parte di un mondo globalizzato, tutto ci coinvolge. Quello che proponiamo con il nostro programma è una strada in salita ma che ci fa crescere. Mentre oggi restare fermi significa un lento decadimento. Voglio che Sona diventi un modello di sviluppo armonico per tutta l’Italia. Non vogliamo più lo scontro e la denigrazione, bisogna fare squadra per il sistema Paese a tutti i livelli. Questa deve essere la nuova politica. Votando per noi votate per voi stessi”.

Per conoscere tutto sul prossimo voto a Sona consulta la sezione speciale del nostro sito dedicata alle elezioni amministrative 2023.