Elezioni amministrative: Si vota il 14 e 15 maggio (con eventuale ballottaggio il 28 e 29 maggio)

Della questione date per le prossime elezioni amministrative si discute da settimane, ma arriva solo oggi la conferma ufficiale.

Il consiglio dei ministri ha deciso che i cittadini saranno chiamati a votare il nuovo sindaco e il nuovo consiglio comunale domenica 14 e lunedì 15 maggio, con eventuale ballottaggio 15 giorni dopo, il 28 e 29 maggio.

Chiamati al voto in quelle date in Italia sono 592 Comuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario. Da definire anche la data delle elezioni in 42 Comuni delle regioni a statuto speciale Sardegna, Trentino-Alto Adige e Valle d’Aosta, che hanno facoltà di decidere se accorpare o meno le elezioni a quelle nazionali. Si andrà invece al voto il 2 e 3 aprile in 24 comuni del Friuli Venezia Giulia ed il 28 e 29 maggio in 128 comuni della Sicilia.

Nel veronese si andrà a votare per il rinnovo di sindaco e consiglio comunale a Sona, Bussolengo, Castel d’Azzano, Ferrara di Monte Baldo, Lazise, San Mauro di Saline e Villafranca.

